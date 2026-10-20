Parcheggi interrati, Riccione rischia 15,5 milioni: scontro politico
Pd e Riccione 2030 difendono l’ex sindaco Daniele Imola e chiamano in causa Renata Tosi. La partita resta aperta in attesa della Cassazione
Una possibile condanna da 15,5 milioni di euro per il Comune di Riccione, ancora da confermare in Cassazione, riaccende il confronto politico sulla vicenda dei parcheggi interrati. Pd e Riccione 2030 respingono le accuse rivolte all’ex sindaco Daniele Imola, che firmò la convenzione nel 2008, e ricordano le responsabilità delle successive amministrazioni, compresa quella guidata da Renata Tosi dal 2014.
Al centro della controversia ci sono gli obblighi legati alla Ztl e alla disponibilità dei posti auto, rimasti inadempiuti fino al 2018. Una vicenda che torna ora al centro del dibattito per le possibili ricadute sulle casse comunali, mentre si attende il pronunciamento definitivo della Cassazione.