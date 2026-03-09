Parcheggi selvaggi davanti ai passi carrai: la rabbia dei cittadini. La segnalazione

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485

Auto in divieto di sosta, davanti a passi carrai ed in prossimità della via Emilia. Un parcheggio che crea situazioni di pericolo e problemi ai residenti. La segnalazione al 3478809485 arriva da un residente di Santarcangelo. "La situazione inverosimile" scrive "accade quotidianamente in Via Daniele Felici a Santarcangelo di Romagna. Mi faccio portavoce di decine di residenti che si lamentano di auto continuamente in divieto di sosta davanti a passi carrai e in prossimità della Via Emilia, creando situazioni di pericolo per la circolazione e fregandosene altamente del rispetto del codice della strada. Abbiamo fatto presente il problema" continua il nostro lettore "sia all'amministrazione comunale nella fattispecie al sindaco Filippo Sacchetti e all'assessore alla Polizia Municipale Paganelli ma nulla cambia. L'unica cosa che sanno dire e ché il territorio è vasto e fanno quello che possono con l'organico che hanno". "E' una vergogna" conclude "ormai a Santarcangelo l'importante è fare eventi e feste tutto il resto sicurezza pubblica, come testimoniato dalla cronaca locale, passa in secondo piano anzi in terzo piano"

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485