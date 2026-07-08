Parcheggio di piazza Marvelli, apertura al pubblico giovedì 16 luglio

Oltre 300 posti auto nel cuore di Marina Centro: in corso le ultime verifiche prima del via libera

È fissata per giovedì 16 luglio l'apertura al pubblico del nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli, che metterà a disposizione della città oltre 300 posti auto nel cuore di Marina Centro.

Conclusi i lavori strutturali e la segnaletica, sono in corso in questi giorni gli ultimi interventi: l'installazione delle sbarre automatizzate e delle casse per il pagamento della sosta. Seguirà, a inizio settimana prossima, il collaudo di infrastruttura e impianti, propedeutico all'apertura di sabato.

Si chiude così la prima fase di un'opera avviata nel maggio 2024, pensata per potenziare l'accessibilità al Parco del Mare in una delle zone più centrali della fascia costiera. Il progetto proseguirà l'anno prossimo con una seconda fase, che prevede la realizzazione di una piazza sopraelevata destinata a diventare non solo un belvedere panoramico sul mare, ma un vero spazio pubblico, riconoscibile dal punto di vista architettonico e dotato di funzioni attrattive per residenti e turisti.

Nella stessa fase sarà completata anche l'area al piano terra dedicata alla sosta dei motocicli, con oltre 200 posti. In attesa del suo completamento, la carenza è compensata dal parcheggio temporaneo allestito dall'Amministrazione in un'area privata di via Cirene, a meno di 200 metri da piazza Marvelli, che resterà attivo per tutta l'estate.