Parcheggio Scarpetti, cinque giorni di chiusura per i lavori

Dal 14 al 18 settembre l'area resterà chiusa per completare la riqualificazione con la nuova segnaletica e le ultime messe in sicurezza

Il parcheggio Scarpetti si prepara all'ultimo passaggio prima della riapertura. Dopo gli interventi eseguiti nelle scorse settimane sul fondo stradale e sui marciapiedi, il cantiere entra nella fase conclusiva e per cinque giorni l'area di largo Bertuzzi resterà completamente chiusa al pubblico. La chiusura è prevista da lunedì 14 a venerdì 18 settembre e servirà a consentire la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Nello stesso periodo verranno sistemate anche le recinzioni perimetrali nei punti che nel tempo sono rimasti danneggiati o divelti. Il calendario potrebbe però accorciarsi. L'ordinanza comunale prevede cinque giorni di chiusura, ma i lavori potrebbero terminare prima se le condizioni meteorologiche permetteranno di procedere senza rallentamenti.

L'intervento è stato affidato ad Anthea dal gestore privato del parcheggio, Rimini Parking Gest. Finora il cantiere è stato organizzato per fasi, con l'obiettivo di lasciare utilizzabile una parte dell'area durante i lavori e limitare così i disagi per gli automobilisti. La prima parte dell'intervento ha riguardato soprattutto la pavimentazione. Alla base dei problemi c'erano anche gli apparati radicali dei pini presenti nel parcheggio, che negli anni avevano sollevato e danneggiato l'asfalto. Si è quindi proceduto con la bonifica delle radici, il rifacimento dei tratti di pavimentazione più compromessi e la sistemazione delle buche.

Sono stati inoltre ripristinati i marciapiedi, completando così la parte principale delle opere di manutenzione e messa in sicurezza dell'area. Ora resta la segnaletica. Per poter tracciare le nuove indicazioni e intervenire in sicurezza sull'intero piazzale è però necessario avere a disposizione tutta l'area libera da veicoli. Da qui la decisione di chiudere temporaneamente l'intero parcheggio.