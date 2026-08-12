Parchi e giochi, a Rimini interventi in 55 aree in sei anni

Nel 2026 il Comune mette in campo altri 585 mila euro tra manutenzioni, nuove aree gioco e riqualificazioni degli spazi verdi cittadini

C'è "Tutti a bordo", l'area giochi inclusiva inaugurata nel 2016 al Parco Fellini e prima esperienza di questo tipo in Romagna. Da lì è partito un programma che negli anni ha portato il Comune di Rimini a intervenire su circa la metà delle 110 aree gioco presenti sul territorio.

In dieci anni gli investimenti complessivi hanno superato i 4 milioni di euro. Tra gli interventi più recenti ci sono la "Foresta del Mare", nel primo tratto del Parco del Mare, la riqualificazione del Parco Maria Pellesi e del Parco Alberto Sordi a Viserba, oltre alle nuove aree gioco di piazza Ferrari e del Parco don Tonino Bello.

Il programma ha riguardato anche la sostituzione delle attrezzature più vecchie. Nel 2025 sono stati rinnovati i giochi del Parco XXV Aprile, del Parco Morante alla Gaiofana, dell'area di via Avanzolini al V Peep e di via San Leo ai Padulli. Nel 2024 gli interventi avevano invece interessato i parchi Iqbal Masih e Briolini, con nuovi giochi e strutture sportive, illuminazione e videosorveglianza. Altri lavori hanno riguardato via Lipparini, via della Fiera, il Parco Murri a Marebello e via Bidente al Villaggio Primo Maggio. Negli anni precedenti erano stati coinvolti anche via Zandonai, via Cuneo, via Baracca, Parco Mariotti, Borgo dei Ciliegi e via Campanella.

Il piano prosegue ora con nuovi lavori. Per il 2026 sono previsti 285 mila euro di manutenzioni straordinarie che interesseranno il Parco Migani di Miramare, il Parco Bologna, via Rosmini, via Gracchi, via Mazzocchi a Miramare e via del Lavatorio a Torre Pedrera. Previsto anche il ripristino dell'area giochi del Parco Pirzio Biroli. Altri interventi riguarderanno i campi sportivi a libero utilizzo dei parchi Fabbri e Rodari e dell'area di via Cuneo-Aldo Moro. A questi fondi si aggiungono altri 300 mila euro finanziati con l'avanzo di bilancio. Tra le priorità ci sono una nuova area giochi in viale Rimembranze, la manutenzione straordinaria del Parco Rodari a Santa Giustina e dell'area giochi di via Fogazzaro. La progettazione partirà a settembre.