Parco degli Artisti: i ladri restituiscono gli arredi rubati

L'associazione "Sorridolibero" aveva lanciato un appello concedendo tempo fino a ieri, minacciando denuncia grazie alle immagini delle telecamere

Gli arredi artigianali sottratti nel weekend al Parco degli Artisti sono stati riportati al loro posto nella notte, in modo anonimo. L'associazione gestrice "Sorridolibero Aps" aveva dato ai responsabili una scadenza per restituire le due panche e il tavolino in bancali, pena la denuncia — le telecamere avevano ripreso volti e targa del veicolo. L'appello, rimbalzato sui social con oltre 800 condivisioni, ha evidentemente fatto centro. «Siamo molto lieti — hanno dichiarato i gestori — non solo per il ripristino, ma perché la nostra idea della seconda opportunità ha dato questo risultato». Un lieto fine che, secondo l'associazione, dimostra come una comunità unita possa prendersi cura del bene comune.