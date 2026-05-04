Parco Spina Verde di Miramare, partito il cantiere da 125mila euro per basket, calcetto e illuminazione

Il parco riminese cambia volto

Prende il via oggi, 4 maggio, la trasformazione del Parco Spina Verde di Miramare. Con la consegna ufficiale dei lavori, si apre un cantiere atteso che restituirà alla città un'area verde più attrezzata, sicura e fruibile, con nuovi impianti sportivi e un'illuminazione potenziata. L'intervento si inserisce in un più ampio piano nazionale per il potenziamento della sicurezza urbana e rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita dei quartieri.

Il progetto, del valore complessivo di 125 mila euro, finanziato attraverso il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana 2024-2026 (ex art. 35 quater del D.L. n. 113/2018), prevede la realizzazione di un nuovo campo da basket regolamentare, che sorgerà nell'area attualmente occupata dal campo da calcetto. La pavimentazione sarà progettata per superfici sportive polivalenti, conforme agli standard.

Il calcetto non scompare, ma si sposta. Due nuove porte verranno installate sul lato opposto del percorso principale, garantendo distanze di gioco sicure e omologate. Un vialetto in calcestruzzo drenante da 1,50 metri collegherà il nuovo campo da basket al percorso centrale del parco, affiancato da aree attrezzate con panchine per i giocatori.

Sul fronte della sicurezza, l'impianto di pubblica illuminazione verrà significativamente potenziato con 4 nuovi punti luce a LED, due per ciascuna area sportiva, installati su pali di 4 metri. Completano il progetto la piantumazione di due nuovi tigli e la sostituzione del proiettore esistente con apparecchi di maggiore potenza per garantire un'illuminazione più uniforme del campo da basket.

La progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è stata affidata alla società pubblica in house Anthea srl, da anni impegnata nella manutenzione del verde e delle infrastrutture comunali. I lavori si concluderanno entro 90 giorni e non comporteranno alcuna limitazione alla circolazione stradale.