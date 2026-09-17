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Parco XXV Aprile, il cartello vieta il campeggio. Ma le immagini raccontano un’altra storia. La segnalazione

La segnalazione di un lettore: tende e persone che hanno trasformato lo spazio in una sorta di dimora

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2026 08:49
Parco XXV Aprile, il cartello vieta il campeggio. Ma le immagini raccontano un’altra storia. La segnalazione -
Rimini
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Sul cartello è indicato il divieto di campeggio e bivacco e, poco dopo, le immagini mostrano persone che hanno eletto quello spazio a loro dimora. La segnalazione al 3478809485 arriva da un lettore di altarimini.it. Nel suo messaggio fa notare come il cartello del parco XXV aprile riporti una serie di divieti e come le immagini, subito dopo, sembrino raccontare tutta un’altra storia.

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