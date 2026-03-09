Pari opportunità: a Riccione un progetto per valorizzare le risorse femminili

Con il contributo di psicoterapeute e psicoanaliste, lo sportello aiuterà le partecipanti a superare solitudine e difficoltà emotive

Nell’ambito delle azioni di promozione delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere, la Provincia di Rimini sostiene il progetto di sportello “AscoltiAmo le Donne”, uno spazio di ascolto individuale e di piccoli gruppi che sarà attivo a partire da marzo 2026 a Riccione.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno Odv e con il patrocinio del Comune di Riccione, è rivolta a tutte le donne che si trovano a vivere situazioni di disagio sociale, economico o familiare. Attraverso percorsi individuali e di gruppo, lo sportello intende favorire il sostegno ai cambiamenti, il riconoscimento e la valorizzazione delle risorse personali, aiutando le partecipanti a superare condizioni di sofferenza, impotenza e solitudine emotiva.

“Con il progetto AscoltiAmo le Donne – dichiara la Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Barbara Di Natale, intendiamo investire in percorsi d’ascolto che non solo rispondano alle situazioni di fragilità, ma che promuovano autonomia, consapevolezza e valorizzazione delle risorse personali. Sensibilizzare la comunità e costruire una politica culturale attenta alle pari opportunità significa creare contesti in cui nessuna donna si senta sola di fronte alle difficoltà”.

“Abbiamo scelto di aderire al progetto – dichiara l’Assessora Marina Zoffoli del Comune di Riccione – perché come amministrazione, vogliamo promuovere una comunità più inclusiva e solidale, in cui le donne possano trovare sostegno, strumenti di crescita e opportunità concrete di cambiamento”.

L’attività sarà svolta con il contributo congiunto delle psicoanaliste del CAP – Centro Adriatico di Psicoanalisi e delle psicoterapeute di SIPSA-COIRAG – Società Italiana Psicodramma Analitico, realtà che appartiene alla Confederazione Italiana per la Ricerca Analitica sui Gruppi. Il lavoro integrato delle professioniste consentirà di offrire strumenti psicoanalitici e psicodrammatici per costruire consapevolezza, elaborare il disagio e promuovere una cultura condivisa attenta alle differenze di genere.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Associazione Arcobaleno Odv – Sala Martinelli - Viale Martinelli, 21 – 1° piano - Riccione

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria, per fissare un incontro contattare:

Tel.: 0541 696635 - WhatsApp: 393 1223105

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, previo appuntamento, a partire da marzo 2026.