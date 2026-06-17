Pari opportunità, in chiusura "Lavoro Libere Tutte": formazione e innovazione per oltre 220 donne

In un anno oltre 200 ore di attività formative su competenze digitali, imprenditorialità e inclusione lavorativa

Si avvia alla conclusione Lavoro Libere Tutte 5.0., il progetto promosso dalle Pari Opportunità della Provincia di Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nato per offrire strumenti concreti di crescita, consapevolezza e innovazione alle donne del territorio.Il percorso si chiude con due ultime attività formative gratuite, rivolte a titolari, collaboratrici e lavoratrici di imprese della provincia di Rimini, libere professioniste e dipendenti pubbliche.Il primo laboratorio, “Donne, lavoro e AI: strumenti per semplificare, organizzare, alleggerire”, si svolgerà il 22 e 25 giugno, dalle 9 alle 15. Il percorso, condotto da Martina Stumpo, accompagnerà le partecipanti alla scoperta di strumenti semplici e accessibili di Intelligenza Artificiale, utili per migliorare organizzazione, comunicazione, gestione del tempo e chiarezza mentale nella vita lavorativa quotidiana.Il secondo laboratorio, “Imprenditoria gentile e sostenibile”, si terrà il 23 e 26 giugno, sempre dalle 9 alle 15. Condotto da Elena Lazzerini Monaco, il percorso sarà dedicato alle donne che desiderano trasformare idee, competenze e passioni in progetti imprenditoriali capaci di generare valore economico, sociale e ambientale, lavorando su vision, mission, identità, sostenibilità, leadership, comunicazione e uso consapevole dell’AI.“Con queste due ultime attività si chiude un progetto davvero ricco, per contenuti, partecipazione e qualità della rete territoriale coinvolta – dichiara la consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Barbara Di Natale -. Come Pari Opportunità, la Provincia di Rimini conferma e rilancia con determinazione il proprio impegno nel rafforzare politiche e azioni concrete a sostegno dell’uguaglianza di genere, promuovendo l’autonomia economica, professionale e personale delle donne quale leva fondamentale di libertà e piena partecipazione alla vita sociale". In 12 mesi di lavoro, Lavoro Libere Tutte 5.0 ha raggiunto oltre 100 donne non occupate, che si sono messe in gioco per acquisire nuove competenze, rafforzare il proprio curriculum e affrontare con maggiore consapevolezza il rientro o l’ingresso nel mercato del lavoro; circa 120 donne già occupate, lavoratrici, professioniste e imprenditrici, che hanno potuto confrontarsi con temi oggi centrali per la crescita professionale, dall’innovazione alla sostenibilità, dall’intelligenza artificiale ai nuovi modelli organizzativi; e oltre 10 imprese, accompagnate in un percorso di introduzione e sviluppo di politiche di welfare, azioni positive e modelli più inclusivi.Complessivamente sono state offerte oltre 200 ore di formazione e accompagnamento, pensate per innalzare il livello di partecipazione attiva delle donne alla vita economica, sociale e professionale del territorio."È un risultato importante - conclude Di Natale -, che conferma quanto sia necessario continuare a investire su percorsi concreti, accessibili e capaci di generare autonomia, competenze e nuove opportunità. Il nostro grazie va a tutte le partecipanti, alle imprese coinvolte, ai partner, ai Comuni, agli enti di formazione, alle associazioni, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e organizzazioni del terzo settore che hanno contribuito alla riuscita del progetto, con l’auspicio di ritrovarci presto con una nuova edizione di Lavoro Libere Tutte, per continuare insieme questo percorso di crescita, innovazione e parità iniziato nel 2019.”La partecipazione ai laboratori è gratuita.