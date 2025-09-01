Parigi accusa Roma di dumping fiscale, scoppia la tensione tra Francia e Italia

Palazzo Chigi replica con fermezza: "Paradisi fiscali un danno per l’Italia". La Lega: "Sono nervosi"

Nuovo fronte di scontro tra Parigi e Roma. Il premier francese François Bayrou ha accusato l’Italia di praticare "dumping fiscale", innescando una reazione immediata da parte del governo italiano. Palazzo Chigi ha espresso "stupore" per le parole provenienti da Oltralpe, sottolineando come sia in realtà l’economia italiana a risultare "da molti anni penalizzata dai cosiddetti paradisi fiscali europei".

Il clima politico tra i due Paesi si fa dunque sempre più teso, dopo le recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, rivolte al presidente francese Emmanuel Macron.

Il Carroccio ha risposto alle accuse francesi con toni duri: "Un attacco grave e inaccettabile da un governo in piena crisi: lasciamo a loro nervosismo e polemiche", ha affermato in una nota.

La vicenda aggiunge un ulteriore capitolo alle già complicate relazioni tra Francia e Italia, con accuse incrociate che rischiano di aggravare il confronto politico e diplomatico tra i due governi.