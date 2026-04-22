Parità di genere e imprese: incontro a San Clemente

Lunedì 27 aprile tavola rotonda del progetto “Zero disparità, più produttività” promossa da ACLI per diffondere la certificazione e ridurre il gender gap nelle aziende

La “Certificazione della parità di genere” è una attestazione per le aziende, introdotta dal PNRR, a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha lo scopo di accompagnare e incentivare le aziende ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. La Certificazione attesta l’efficacia delle politiche e delle misure organizzative adottate nelle aziende, al fine di ridurre il gender gap in relazione alle opportunità di carriera di tutte e tutti i dipendenti, ai livelli retributivi a parità di mansione, alle politiche per la gestione delle differenze di genere, alla tutela della maternità.

È intitolato “Zero disparità, più produttività. La Certificazione della parità di genere”, il progetto promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini insieme a un’ampia rete di partner, e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Dgr 1230 del 20/06/2024).

Dopo il convegno di Ferrara a febbraio, il progetto prosegue a San Clemente (RN) lunedì 27 aprile, ore 15-18, con l’incontro nel Teatro Giustiniano Villa (Sant’Andrea in Casale, piazza Nilde Iotti). A introdurre i lavori sarà Simona Fabbri, del Coordinamento Donne delle Acli della provincia di Rimini, a cui seguono i saluti di Mirna Cecchini, sindaca del Comune di San Clemente.

Sonia Alvisi, consulente del lavoro e consigliera di Parità effettiva della Provincia di Forlì-Cesena, coordinerà la tavola rotonda a cui partecipano Veronica Esposito, consulente del lavoro, Manuela Guaitoli, vicepresidente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Rimini, Monica Onori, funzionaria Sicamera.

A seguire le testimonianze di alcune aziende del territorio che hanno già ottenuto la Certificazione della parità di genere o che hanno intrapreso il percorso per ottenerla. Intervengono Barbara Biserni, presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Formula Servizi alle Persone, Mirco Giannetti e Rosaria Ragucci, Giannetti Group, Mirella Masi e Daniela Bartoli, Altamarea Beach Village.

L’incontro è a ingresso libero.

Il progetto “Zero disparità, più produttività. La Certificazione della parità di genere” è promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini (capofila) e da un’ampia rete di partner: Camera di commercio della Romagna, Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, Ordine consulenti del lavoro - Consigli Provinciali di Rimini, di Forlì-Cesena e di Ferrara, Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini e di Ferrara, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì, Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e di Ferrara, Comune di San Clemente (RN), Comune di Cesena (FC), ND NoiDonne (movimento contro la violenza), Coordinamento Donne Rimini, Acli Arte e Spettacolo sede Provinciale di Rimini.

Il progetto prevede un tour informativo a Ferrara, San Clemente (RN), Cesena (FC), Santarcangelo (RN). In ciascuno di questi territori è organizzata una tavola rotonda rivolta alle imprese, ai professionisti del settore e alla cittadinanza, in cui sarà presentata la Certificazione della parità di genere, spiegando i vari step del percorso.

Al termine del tour sarà organizzato un convegno conclusivo a Rimini in cui si esporranno i dati e le esperienze raccolti nelle diverse località per tentare una sintesi dei vari incontri. Per arricchire il progetto e rivolgersi a un pubblico più variegato, nel corso del 2026 sono previste a Rimini le presentazioni di alcuni libri su “donne e lavoro” e una mostra di fumetti sempre su tale tematica.