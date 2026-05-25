Parità di genere nelle imprese, a Santarcangelo un incontro sulla certificazione Pnrr

Martedì 26 maggio alla Biblioteca Baldini il progetto “Zero disparità, più produttività” promosso dalle Acli Rimini approfondisce strumenti, esperienze aziendali e buone pratiche per ridurre il gender gap

La “Certificazione della parità di genere” è una attestazione per le aziende, introdotta dal Pnrr, a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha lo scopo di accompagnare e incentivare le aziende ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. La Certificazione attesta l’efficacia delle politiche e delle misure organizzative adottate nelle aziende, al fine di ridurre il gender gap in relazione alle opportunità di carriera di tutte e tutti i dipendenti, ai livelli retributivi a parità di mansione, alle politiche per la gestione delle differenze di genere, alla tutela della maternità.

È intitolato “Zero disparità, più produttività. La Certificazione della parità di genere”, il progetto promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini insieme a un’ampia rete di partner, e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Dgr 1230 del 20/06/2024).

Dopo i convegni di Ferrara e San Clemente, il progetto prosegue a Santarcangelo martedì 26 maggio, ore 15-18, nella Biblioteca Antonio Baldini (via Giovanni Pascoli, 3 ) A introdurre i lavori sarà Simona Fabbri, del Coordinamento Donne delle Acli della provincia di Rimini, a cui seguono i saluti di Angela Garattoni, assessora Pari Opportunità del Comune di Santarcangelo.

Sonia Alvisi, consulente del lavoro e consigliera di Parità effettiva della Provincia di Forlì-Cesena, coordinerà la tavola rotonda a cui partecipano ﻿Cinzia Brunazzo, commercialista in Rimini, Chiara Semprini, avvocata del Foro di Rimini, Monica Onori, funzionaria Sicamera (in collegamento da Roma).

A seguire le testimonianze di due aziende del territorio che hanno già ottenuto la Certificazione della parità di genere. Intervengono Simona Bianchini, vice presidente del Consiglio di amministrazione di Myo spa, Ilaria Mauric, head of design, impact manager e membro del Comitato interno per la parità di genere di Tangible.

Di sicuro interesse l’intervento degli studenti di 4H e 4O dell’Itse Molari che illustreranno la Certificazione della parità di genere nelle imprese simulate dell’Istituto.

L’incontro è a ingresso libero.

Il progetto “Zero disparità, più produttività. La Certificazione della parità di genere” è promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini (capofila) e da un’ampia rete di partner: Camera di commercio della Romagna, Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, Ordine consulenti del lavoro - Consigli Provinciali di Rimini, di Forlì-Cesena e di Ferrara, Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini e di Ferrara, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena, Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e di Ferrara, Comune di San Clemente (RN), Comune di Cesena (FC), ND NoiDonne (movimento contro la violenza), Coordinamento Donne Rimini, Acli Arte e Spettacolo sede Provinciale di Rimini.

Il progetto prevede un tour formativo/informativo a Ferrara, San Clemente, Cesena, Santarcangelo. In ciascuno di questi territori è organizzata una tavola rotonda rivolta alle imprese, ai professionisti del settore e alla cittadinanza, in cui sarà presentata la Certificazione della parità di genere, spiegando i vari step del percorso per ottenerla.

Al termine del tour sarà organizzato un convegno conclusivo a Rimini in cui si esporranno i dati e le esperienze raccolti nelle diverse località per tentare una sintesi dei vari incontri.

Per arricchire il progetto e rivolgersi a un pubblico più variegato, nel corso del 2026 sono previste a Rimini le presentazioni di alcuni libri su “donne e lavoro” e una mostra di fumetti sempre su tale tematica.