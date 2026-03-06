Parkinson, nuovi servizi gratuiti in tutta la provincia di Rimini per pazienti e caregiver

APIR e cooperativa Il Gesto ampliano le attività nei distretti di Rimini e Riccione tra sportelli informativi, supporto psicologico, logopedia e attività fisica adattata

APIR (Associazione Parkinson in Rete) e il “Gesto – Società Cooperativa Sociale” rinnovano il proprio impegno sul territorio della provincia di Rimini con un calendario ricco e articolato che mette al centro le persone con diagnosi di Malattia di Parkinson, i loro familiari e i caregiver, con l’obiettivo di offrire sostegno concreto, percorsi di benessere e occasioni di socialità diffuse su tutto il territorio provinciale.

Tutti i servizi sono gratuiti e rientrano nella programmazione del Distretto sociosanitario di Rimini e del Distretto sociosanitario di Riccione.

Distretto di Rimini

A Rimini è attivo lo sportello informativo di accoglienza e ascolto con possibilità di trasporto su richiesta. Qui si svolgono incontri dedicati al benessere emotivo e cognitivo e alla terapia occupazionale. Nella stessa sede sono attivi i percorsi di logopedia di gruppo e un laboratorio di grafologia con esercizi mirati al gesto grafico, su iscrizione.

A Bellaria-Igea Marina, presso i locali di via Falcone e Borsellino 19, è operativo lo sportello informativo con supporto psicologico e benessere emotivo. L’attività fisica adattata si svolge nella palestra di via Quinto Enio, con incontri bisettimanali.

A Novafeltria lo sportello informativo con supporto psicologico è attivo presso la Casa della Salute di via XXIV Maggio 174. L’attività fisica adattata si svolge nella palestra Valmar di via dello Sport, con incontri settimanali dedicati al mantenimento della mobilità e della funzionalità motoria.

Nelle sedi di Rimini, Bellaria e Novafeltria è attivo il progetto “Pro.Muovi.Amo”, in programma da gennaio a dicembre 2026.

Distretto di Riccione

A Riccione, presso la sede APIR di via Sicilia 55/59, il calendario prevede il percorso di benessere emotivo e cognitivo dedicato alla prevenzione del deterioramento cognitivo in contesto di gruppo. Nella stessa sede si svolgono la terapia occupazionale, pensata per lavorare in piccoli gruppi su memoria ed emozioni in un clima partecipativo e stimolante, e la logopedia di gruppo, fondamentale per il mantenimento della voce e del linguaggio. Sempre a Riccione sono attivi il gruppo psicologico di sostegno per caregiver e utenti, organizzato con incontri paralleli, e il training autogeno e mindfulness, rivolto al benessere psicofisico di pazienti e familiari. L’attività fisica adattata viene proposta nella palestra UISP di via Sicilia in più fasce orarie settimanali.

A Morciano di Romagna è presente lo sportello di accoglienza e ascolto presso la Casa della Salute di via Arno 40, con incontri a cadenza quindicinale. Sempre a Morciano è attivo il gruppo psicologico di sostegno per caregiver presso la sede “Il Cerchio” di via Colombari, oltre all’attività fisica adattata nella palestra Gobetti.

A Coriano lo sportello di accoglienza e ascolto si svolge ogni quindici giorni presso la Casa della Salute di via Piane 23, offrendo uno spazio dedicato al confronto e all’orientamento.

A Cattolica l’attività fisica adattata è ospitata presso il Palazzetto dello Sport, mentre a Montefiore Conca sono attivi percorsi di socialità e benessere psicologico nella sala polivalente di zona Falda, insieme alla terapia occupazionale in piccoli gruppi.

A Misano Adriatico il percorso di benessere emotivo e cognitivo si tiene nella sala polivalente di Villaggio Argentina, offrendo anche in questa area un presidio stabile di stimolazione e prevenzione.

Accanto alle attività in presenza, Apir promuove interventi domiciliari destinati all’incontro, al colloquio, al follow up e al reinserimento sociale, con il supporto di psicologa e terapista occupazionale, per accompagnare pazienti e familiari in un percorso personalizzato.