Parlamentari riminesi, ecco i redditi 2025: Gnassi in testa, Colombo la più presente in aula

Dai dati pubblicati emergono le dichiarazioni dei cinque rappresentanti del territorio: redditi, presenze e missioni istituzionali a confronto

Andrea Gnassi (Pd) è il parlamentare riminese con il reddito più alto nel 2025: 133.206 euro, cifra significativa ma in netto calo rispetto ai 196mila euro dichiarati l'anno precedente. Alle sue spalle si collocano Marco Croatti (M5S) con 126.237 euro e il Forlivese Jacopo Morrone (Lega) con 124.447 euro. Chiudono la classifica le due esponenti di Fratelli d'Italia: Domenica Spinelli con 106.915 euro e Beatriz Colombo con 98.471 euro.

Come riporta il Resto del Carlino, sul fronte della partecipazione ai lavori parlamentari, il quadro si ribalta parzialmente. È proprio Colombo a distinguersi positivamente, con un tasso di presenza alle votazioni del 93,6%, il più alto tra i cinque. All'opposto, Morrone risulta il meno assiduo in aula, con una percentuale di partecipazione del 23,1%, compensata però da un numero record di missioni istituzionali, pari al 71% delle giornate.

Un quadro che offre ai cittadini riminesi uno spaccato concreto sull'attività — e sui compensi — dei propri rappresentanti a Roma.