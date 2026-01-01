Parma: 6.000 euro di spesa spariti in una settimana, ecco come faceva il ladro

Maxi-truffa del dipendente di un supermercato"

Ha rubato formaggi, salumi e altri generi alimentari nel supermercato in cui lavorava a Parma, merce per un valore complessivo di quasi seimila euro, sparita in meno di una settimana. Per sottrarre i prodotti senza essere scoperto, utilizzava un bidone dei rifiuti destinato all'umido. I carabinieri hanno denunciato un 40enne, sono cinque i furti documentati, tutti commessi nella seconda decade di dicembre.

Durante le verifiche degli incassi e della merce in magazzino, il responsabile del supermercato aveva rilevato una significativa discrepanza, decidendo così di sporgere denuncia. L'analisi dei filmati di video sorveglianza ha indirizzato i sospetti sul dipendente: è stato immortalato mentre riponeva la merce nel bidone prima dell'arrivo dei colleghi, per poi portarlo all'esterno simulando lo smaltimento, ma in realtà trasferendo il contenuto sulla propria auto. La sequenza dei furti si è interrotta la mattina del 17 dicembre: l'uomo è stato sorpreso quando aveva già prelevato merce per un valore di 700 euro.