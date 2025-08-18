Parma: malore in piscina a Ferragosto, muore bimbo di 8 anni

Il piccolo era ricoverato in rianimazione al Maggiore di Parma: inutili i tentativi di salvarlo

Non ce l’ha fatta il bambino di 8 anni che il giorno di Ferragosto era stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina a Ponte Taro, in provincia di Parma.

Il piccolo era stato soccorso dopo essere finito sott’acqua e aver perso i sensi. Subito erano intervenuti il bagnino e alcune persone presenti, che avevano tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari. Le condizioni del bimbo erano apparse da subito gravissime: trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è deceduto nella mattinata successiva. Ancora da chiarire le cause esatte dell’accaduto. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.