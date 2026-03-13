Parte da Cattolica il tour estivo di Sal Da Vinci: all'arena della Regina il vincitore di Sanremo

Il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica e attraverserà l'Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026 che parte il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica e attraversa l'Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione.

Un percorso musicale che accompagnerà l'artista per tutta l'estate e che culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all'Arena Flegrea di Napoli, prima dell'avvio del tour nei teatri italiani previsto da ottobre.

Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e la prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per cinque giorni da oggi, venerdì 13 marzo dalle ore 14.00, mentre la vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.00.

Il tour estivo 2026 di Sal Da Vinci è prodotto e organizzato da Vivo Concerti, offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera alle canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Per sempre sì, il brano che ha conquistato pubblico e critica sul palco dell'Ariston, porterà inoltre l'artista a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna.

Il video ufficiale di Per sempre sì ha già totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e caffè ha superato i 125 milioni di visualizzazioni.