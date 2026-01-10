Parte la campagna per il No al referendum sulla giustizia. Voto il 22-23 marzo

Giuseppe Conte parla di ritorno della “casta degli intoccabili”

È partita ufficialmente la campagna del comitato Società civile per il No al referendum sulla giustizia, in vista del voto fissato (salvo cambiamenti) per il 22 e 23 marzo. All’evento di lancio presenti Schlein, Conte, Landini, Bonelli e Fratoianni.

La segretaria Pd Elly Schlein attacca: la riforma “non migliora la giustizia” e serve solo a “limitare l’indipendenza della magistratura” per dare “mani libere a chi governa”. Giuseppe Conte parla di ritorno della “casta degli intoccabili” e di rischio per il principio che “la legge è uguale per tutti”.

Maurizio Landini invita a una mobilitazione “quartiere per quartiere” perché “è in gioco la democrazia”. Bonelli si dice fiducioso nella vittoria del No, mentre Fratoianni accusa Meloni di voler “delegittimare i giudici” e critica i tempi stretti del voto.