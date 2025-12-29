Partnership tra Gruppo Fs e Certares: investimenti per 1 miliardo e nuovi treni sull’alta velocità internazionale

Accordo strategico per rafforzare i collegamenti europei: entro il 2029 l’ingresso sulla tratta Parigi–Londra e l’acquisto di 19 nuovi convogli

Il Gruppo FS e la società di investimento internazionale Certares hanno siglato una partnership strategica destinata a rafforzare l’Alta Velocità ferroviaria sui collegamenti internazionali. L’intesa prevede investimenti complessivi per circa un miliardo di euro e punta a consolidare la presenza del gruppo italiano nei principali corridoi europei, a partire dalla Francia e dal Regno Unito.

Al centro dell’accordo c’è la creazione di una joint venture e un investimento mirato in Trenitalia France, con l’obiettivo di accelerarne la crescita e rafforzarne il ruolo nei mercati transfrontalieri. Tra i punti chiave del piano figura l’acquisto di 19 nuovi treni ad alta velocità e l’ingresso, entro il 2029, sulla strategica tratta Parigi–Londra, uno dei collegamenti ferroviari più rilevanti e competitivi d’Europa.

L’operazione consentirà a Trenitalia France di consolidare la propria posizione come secondo operatore ferroviario nel mercato francese dell’Alta Velocità, ampliando al contempo l’offerta di servizi internazionali e contribuendo allo sviluppo di una mobilità più sostenibile e integrata a livello europeo.

Con questa partnership, il Gruppo FS rafforza la propria strategia di espansione internazionale, puntando su innovazione, qualità del servizio e cooperazione industriale per rendere il treno sempre più centrale nella mobilità del futuro.