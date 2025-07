Partono i saldi, Comune di Rimini: "Faremo controlli su rispetto norme per tutelare i clienti"

La violazione delle norme sui saldi comporta sanzioni variabili tra 516 e 3.098 euro

Da sabato 5 luglio a martedì 3 settembre in tutto il territorio regionale saranno attivi i saldi. A Rimini, evidenzia l'amministrazione comunale, non mancheranno i controlli della Polizia Locale, che vigilerà sul rispetto delle regole stabilite. Esse prevedono l’obbligo per i commercianti di indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, così da offrire ai clienti informazioni trasparenti e complete. La violazione delle norme sui saldi comporta sanzioni variabili tra 516 e 3.098 euro, secondo quanto previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 114/1998. Tra queste, quelle che figurano con più frequenza sono la pubblicità ingannevole, l’assenza di cartellini

informativi, la mancata distinzione tra merce scontata e non e l’esposizione poco visibile delle condizioni di vendita.