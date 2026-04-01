Pasqua a Misano con il mercatino e il concerto dei Revolution

Lunedì 6 aprile, tornerà la tradizionale Festa dell’Agina

A Misano Adriatico il weekend di Pasqua è tutto da vivere all’aria aperta. Le previsioni meteo in miglioramento e le temperature in risalita offriranno le condizioni ideali per concedersi una passeggiata per le vie del centro dove, da sabato 4 a lunedì 6 aprile, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, il Mercatino di Primavera offrirà a cittadini e turisti la produzione artigianale del territorio, prodotti tipici regionali e dolciumi.

Sono previste attività anche per i più piccoli: sabato 4, dalle 16:30 alle 18:00, e domenica 5 aprile, dalle 10:30 alle 12:00, in Piazza Repubblica si terranno laboratori gratuiti che stimoleranno la fantasia e la creatività di tutti i bambini.

A scaldare l’atmosfera ci penseranno anche i Revolution: la live band che propone i migliori successi della disco music anni 70'-80', passando per i brani più famosi degli anni 90' fino alle hit del momento, si esibirà sul palco di Piazza Repubblica domenica 5 aprile alle 21:00 per un concerto che farà ballare grandi e bambini.

Infine, lunedì 6 aprile, tornerà la tradizionale Festa dell’Agina. Alle celebrazioni religiose nell’omonima Chiesa, seguiranno il Pic Nic nell’Aia con musica e giochi.