Pasqua a Riccione: eventi, mostre e spettacoli dal 2 al 6 aprile

Cosa fare in città tra tulipani, musica e magia diffusa

A Riccione la Pasqua prende forma tra colori, musica e meraviglia, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di emozioni. Cuore simbolico dell’evento è “Il Parco dei tulipani” a Villa Lodi Fé, un allestimento fiabesco tra scenografie cromatiche e profumi avvolgenti da cui si dipana un ricco programma capace di animare ogni angolo della città e parlare a pubblici diversi. Un palinsesto che spazia dallo spettacolo travolgente di Cristina D’Avena agli appuntamenti dedicati ai più piccoli, fino alla comicità di Giuseppe Giacobazzi, passando per il sound d’avanguardia, il cinema d’autore, i mercatini e i laboratori creativi. Un mosaico che si completa con le grandi mostre dedicate a Bruno Barbey e Andrea Chiesi, cui si aggiungono le opere pop di Marco Morosini e il linguaggio visivo di Giuseppe Palmisano (iosonopipo).

Le risate servite a tavola all’Osteria Giacobazzi: il 2 aprile al Palazzo dei Congressi

Questa sera, giovedì 2 aprile (ore 21), al Palazzo dei Congressi va in scena “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che trasforma il palco in una vera e propria locanda conviviale, animata da tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti in tempo reale agli ospiti, che accomodati direttamente sulla scena, mangiano e bevono diventando parte integrante dello show. Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi servono cibo e battute esilaranti intrattenendo il pubblico dalla loro osteria, coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantanti Margherita e Marta, dal disturbatore seriale Biccio, da Alberto Caiazza e da ospiti a sorpresa.

Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere, dove Giacobazzi, alla guida di una brigata straordinaria, garantisce oltre due ore di risate ininterrotte, con la possibilità concreta di ritrovarsi sul palco proprio insieme a loro. (Ultimissimi biglietti disponibili su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati).

Lo sguardo di Gisèle Freund sulla società: il 2 aprile in biblioteca

Questa sera, giovedì 2 aprile, si conclude alla Biblioteca comunale il ciclo “Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia”, curato da Sara Polidori per l’associazione Officina Fotografica Riccione. L’ultimo appuntamento, dal titolo “Fotografia e società: Gisèle Freund”, esplorerà l’opera della celebre fotografa come strumento di indagine sociale, dal ritratto d'autore alla testimonianza storica. L’incontro, a ingresso libero, si terrà nella sala conferenze dalle 20:45 alle 23:00 ed è aperto a tutti gli appassionati di cultura visiva.

Le generazioni a confronto di “Gioia mai”: il 2 aprile al Cinepalace

Il programma della rassegna “Il Cinema d’autore” invita questa sera, giovedì 2 aprile, alla visione di “Gioia mia”, delicato esordio di Margherita Spampinato. Premiato al Festival di Locarno (Premio Speciale della Giuria Ciné+ e Pardo alla miglior attrice per l’intensa Aurora Quattrocchi), il film racconta con ironia e commozione l’incontro tra un nipotino “iper-connesso” e un’anziana zia palermitana legata alle tradizioni. Un’estate senza tecnologia che si trasforma in un avventuroso scontro tra modernità e lentezza, dove il passato e il futuro imparano finalmente a parlarsi. L'ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall'aperitivo offerto da Indaco. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

“Absurdism”: al The Box la normalità si incrina con iosonopipo

Da oggi, giovedì 2 aprile, il The Box di Riccione (viale Milano, 54) ospita “Absurdism”, la mostra dell’artista e fotografo di fama internazionale Giuseppe Palmisano, in arte iosonopipo. L’esposizione propone un linguaggio visivo che scardina la normalità: partendo da elementi quotidiani, le immagini deviano verso l’inatteso, creando un cortocircuito tra ironia e spaesamento. Ogni immagine suggerisce una storia volutamente incompleta, lasciando allo spettatore il compito di chiuderla o di perdervisi dentro. “Absurdism” è allestita al piano terra del The Box e sarà visitabile fino a fine luglio, dalla mattina fino a tarda sera.

“Il Parco dei tulipani” tra fiori, attrazioni e spettacoli itineranti: fino al 12 aprile nel giardino di Villa Lodi Fé

“Il Parco dei tulipani” è un paradiso floreale per famiglie, bambini, amanti della natura e della fotografia, con oltre 50mila fiori piantati di oltre 30 varietà diverse. Allestito nel giardino di Villa Lodi Fé, offre un ricco programma di intrattenimento: dalla tradizionale caccia alle uova all’interno del parco seguendo sfide e indovinelli alla riscoperta dei giochi artigianali in legno di una volta, capaci di unire le generazioni in sfide di logica e coordinazione.

Tra le attrazioni più curiose spiccano la piscina colma di chicchi di mais e la classica pesca delle paperelle, mentre nei fine settimana l’atmosfera si farà ancora più vivace con spettacoli itineranti di maghi, burattinai, musicanti, truccabimbi e artisti di strada. Il percorso tra i colori della primavera è completato da un’area espositiva con mercatini a tema, una zona ristoro con food truck e proposte per ogni gusto.

“Il Parco dei tulipani” resterà aperto fino al 12 aprile, dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato, la domenica e il lunedì di Pasquetta accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta; per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova.

A “Riccione Kids Family Festival” arriva Cristina D’Avena: il 4 aprile in piazzale Ceccarini

Il “Kids Family Festival” torna a Riccione con un’anteprima speciale, sabato 4 e domenica 5 aprile, due pomeriggi di spettacolo e divertimento pensati per coinvolgere bambini, genitori e nonni in un abbraccio collettivo fatto di musica, teatro e intrattenimento dal vivo.

Attesissima, sabato 4 aprile (ore 16:30), una delle artiste più amate dal pubblico di tutte le età: Cristina D’Avena, icona della musica per ragazzi e storica interprete delle sigle dei cartoni animati più celebri della televisione italiana. Il suo show in piazzale Ceccarini sarà una vera festa musicale: un concerto coinvolgente in cui grandi e piccoli potranno cantare insieme alcune delle sigle più amate di sempre, da “I Puffi” a “Kiss me Licia”, da “Occhi di gatto” a “Sailor Moon”. Un viaggio musicale tra nostalgia, energia e divertimento, capace di far tornare bambini gli adulti e di far scoprire ai più piccoli le canzoni che hanno segnato la storia dell’animazione televisiva. L’evento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti.

“Bruno Barbey. Gli italiani”: dal 4 aprile in mostra a Villa Mussolini

Da sabato 4 aprile, Villa Mussolini ospita “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana. In molti scatti sembra di intravedere i personaggi di una moderna Commedia dell’Arte, gli stessi che popolavano anche il cinema di Pasolini, Visconti e Fellini. Nella visione in bianco e nero di Barbey riaffiora così la memoria di un’Italia che appartiene ai nostri genitori e ai nostri nonni: un’epoca che, dopo la guerra, cercava di ricostruire non solo le città ma soprattutto una rete di relazioni, legami e storie capaci di tenere unito un popolo.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: in occasione delle vacanze pasquali la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi: il 4 aprile inaugurazione della mostra a Villa Franceschi

Sabato 4 aprile alle 18, Villa Franceschi inaugura alla presenza dell’artista la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi. Nell’atmosfera rarefatta e sospesa che Chiesi riesce a restituire allo sguardo di chi li osserva, le antiche architetture e gli ambienti naturali sembrano ricongiungersi al trionfo della natura, autentica e assoluta protagonista dello spazio e del paesaggio. Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

L’officina creativa di “Wanderlust – Bloom edition”: dal 4 al 6 aprile nel parco di Villa Mussolini

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile, il parco di Villa Mussolini si trasforma in un’officina creativa a cielo aperto con “Wanderlust – Bloom edition”. Un format unico che unisce artigianato d’eccellenza, musica, spettacoli itineranti e street food in un contesto magico e sostenibile. Artigiani provenienti da tutta Italia parteciperanno con le loro creazioni fatte a mano: dai gioielli alle ceramiche, dalle illustrazioni ai capi d’abbigliamento, dagli accessori fino a piccole opere d’arte, tutti contraddistinti da un’estetica ricercata e da standard elevati. Oltre al creative market, il pubblico potrà immergersi in un vero viaggio nella creatività partecipando a workshop e laboratori interattivi ospitati nella serra, dove sperimentare tecniche come acquerello e lettering.

Le giornate saranno arricchite da sessioni di yoga e performance a sorpresa, per un equilibrio perfetto tra cultura e benessere. Anche l’offerta gastronomica sarà d’eccezione, con una selezione di street food di qualità. “Wanderlust – Bloom edition” sarà aperto dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro, mentre per i bambini fino a 10 anni l’accesso è gratuito.

“Fièra – L’arte del fare”: dal 4 al 6 aprile al porto canale

Anche il porto di Riccione, luogo simbolo della città e meta privilegiata per il passeggio di turisti e residenti, si trasforma a Pasqua in una suggestiva galleria tra mare e città. Da sabato 4 a lunedì 6 aprile ospita “Fièra – L’arte del fare”: un racconto a cielo aperto dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività che invita alla scoperta del valore del fatto a mano, del tempo della produzione e delle storie uniche dei creatori di qualità. Concepita come una passeggiata, più che come un mercato, “Fièra” offre un’esperienza da vivere con calma, tra artigianato artistico e design indipendente, arricchita da illustrazioni e proposte legate alla moda etica. “Fierà” sarà aperta dalle 10 alle 23.

Il “Crazy Farm Show” di Elena Ronchetti: il 5 aprile in piazzale Ceccarini

Domenica 5 aprile, “Riccione Kids Family Festival” prosegue con “Crazy Farm Show”, spettacolo per famiglie firmato da Elena Ronchetti per musiche, regia e coreografie, in programma alle 16:30 e con replica alle 18, in piazzale Ceccarini. Uno spettacolo brillante e divertente, ambientato in una fattoria fuori dal comune, pensato per i più piccoli, ma con diversi livelli di lettura anche per il pubblico adulto, dove la magia del teatro incontra l’energia dei ballerini e la simpatia irresistibile dei pupazzi. Lo show ha debuttato a Oltremare nel 2020, anno in cui si aggiudicò il prestigioso premio internazionale, Parksmania Awards come miglior spettacolo. L’evento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti.

“Elettro Pasqua”: il 5 aprile sul ponte del porto canale

La Pasqua al porto prosegue con un appuntamento dedicato alla musica e al divertimento. Domenica 5 aprile, dalle 16 alle 20, il ponte di viale Dante si accende con una proposta sonora d’avanguardia, pensata per creare un’atmosfera giovane ed esclusiva. Un sound contemporaneo e coinvolgente animerà la location, grazie a una line-up di dj locali: Lorenzo Eclettico, Colombo, Discopatia, Riccardo Piva e Impure. Una selezione musicale ricca e attuale che strizza l’occhio al nuovo movimento di “rinascimento” tra techno e tech-house. Pur nel fil rouge che unisce le diverse performance, ogni artista firmerà il proprio set, offrendo un’interpretazione musicale originale e profonda, in grado di confermare la vocazione di Riccione come palcoscenico delle nuove tendenze della musica elettronica.

“Gran Buffet” di Marco Morosini: i paradossi della società dei consumi

Presso la Galleria MArCo (Morosini Arte Contemporanea), allestita al primo piano della Bottega Brandina (viale Gramsci, 1), prosegue “Gran Buffet”, il progetto espositivo firmato da Marco Morosini che indaga i paradossi della società dei consumi. Attraverso un linguaggio pop e ironico, la mostra trasforma lo spazio in un “dispositivo critico” tra supermercati simbolici e banchetti ipertrofici, interrogando su etica, alimentazione e sfruttamento delle risorse. Un viaggio visivo che diverte e ferisce, svelando la voracità di un sistema che divora se stesso. “Gran Buffet” è aperta al pubblico fino al 3 maggio dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 (chiuso il martedì).

Sport, benessere e tempo libero

Tornano i mercatini pomeridiani e serali della zona Alba, dedicati all’artigianato e all’hobbistica: sabato 4 aprile l’appuntamento è sul lungomare Goethe, nella piazzetta adiacente alla zona 115; lunedì 6 aprile l’iniziativa si sposta ai Giardini Alba di viale Cilea e nelle aree limitrofe di viale Dante e viale Boito.

Riprende l’appuntamento con “Meditare camminando” guidato da Stefano Visani: una suggestiva passeggiata mattutina in riva al mare, in programma dal venerdì alla domenica. Il ritrovo è fissato alle 8:30 presso la spiaggia libera di piazzale San Martino (si consiglia di portare con sé un telo da mare e una bottiglietta d’acqua). Quest’anno l’esperienza si arricchisce di una novità: “Risveglio energetico – Il Tao del movimento”, una pratica pensata per completare il percorso di benessere mattutino, sempre dal venerdì alla domenica con ritrovo alle 9:30 in piazzale San Martino.