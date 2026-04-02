Pasqua al San Marino Outlet tra sconti speciali e laboratori

Nelle giornate di sabato 4 e lunedì 6 aprile, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi

La Pasqua a San Marino Outlet ha i colori della primavera e la convenienza della speciale Easter Promo.

Per tutto il ponte pasquale, compresa la giornata di domenica 5 aprile, San Marino Outlet sarà regolarmente aperto al pubblico e, nelle giornate di sabato 4 e lunedì 6 aprile, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi, dando libero sfogo alla propria creatività. Nelle due giornate infatti, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, potranno dare forma a fiori primaverili e creare piccoli souvenir nella colorata area kids.

Per festeggiare la Pasqua anche quattro giorni di promozioni esclusive: da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, nelle boutique aderenti all’iniziativa, sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% sui prezzi outlet (su articoli selezionati).

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