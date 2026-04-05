Pasqua baciata dal sole: Rimini presa d’assalto tra mare, eventi e cultura

Un weekend che segna, di fatto, l’avvio della stagione turistica

Rimini si riempie nelle festività pasquali grazie al bel tempo: spiagge, parchi e centro storico affollati tra sole, sport e iniziative per tutte le età.

Grande protagonista il Paganello, con oltre 2.300 atleti da tutto il mondo impegnati nei tornei di frisbee sull’arenile. In città tornano anche attrazioni simbolo e parchi tematici, mentre in centro spazio al mercato “Artigiani al Centro” e agli eventi gastronomici al Parco XXV Aprile.

A completare l’offerta, musei e luoghi culturali aperti con mostre e visite guidate, tra cui il Fellini Museum e Castel Sismondo.

Un weekend che segna, di fatto, l’avvio della stagione turistica.