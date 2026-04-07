Pasqua creativa al Centro Brutta Scimmia di Riccione: caccia al tesoro e semi da coltivare

Bambini protagonisti tra laboratori, giochi all’aperto e simboli di crescita e rispetto per l’ambiente

Si è svolta sabato 4 aprile, presso il Centro di buon vicinato di viale Ortona 14/A, sede dell’associazione Brutta scimmia, un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni all’insegna della creatività e del gioco condiviso.

L’evento ha coinvolto numerosi bambini in una caccia al tesoro pasquale, tra laboratori creativi e attività all’aperto presso il parco Guido Rossa. Al termine della giornata, oltre alle tradizionali uova di cioccolato, ogni partecipante ha ricevuto un seme da coltivare da portare a casa: un piccolo gesto carico di significato, simbolo di crescita, attenzione all’ambiente e legame con le nuove generazioni.

“È particolarmente importante vedere una realtà associativa che dedica tempo, energie e progettualità alle nuove generazioni - sottolinea l’assessora ai Servizi sociali e ai quartieri Marina Zoffoli -. Iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e costruiscono un ponte generazionale fondamentale per il futuro del nostro territorio, trasmettendo ai più piccoli il valore della cura e dell’attenzione all’ambiente”.



