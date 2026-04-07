Pasqua da record a Bellaria Igea Marina: migliaia di turisti e città presa d’assalto

Hotel pieni, ristoranti sold out e piazze gremite per concerti, eventi e spettacoli: il weekend festivo si chiude con numeri da grande richiamo

​La Pasqua a Bellaria Igea Marina è stata una festosa invasione! La città è stata travolta da migliaia di visitatori, con eventi da tutto esaurito e un'atmosfera semplicemente travolgente. Dai laboratori per bambini ai grandi concerti, ogni momento è stato un successo. Bellaria-Igea Marina si riconferma così una città dal divertimento trasversale, capace di fondere innovazione e tradizione.

<< Un grazie a tutti gli amici ospiti e turisti che hanno scelto di vivere la loro Pasqua a Bellaria Igea Marina.>> Così sottolinea il Sindaco Filippo Giorgetti. <<Grande soddisfazione nel vedere i ristoranti pieni, i negozi e i bar aperti, gli hotel tutto esaurito. Il meteo ci ha aiutato ma la città e gli operatori si sono fatti trovare pronti, riscuotendo grande consenso e soddisfazione fra gli ospiti. Complimenti anche all’Assessorato al Turismo e Fondazione Verdeblu per la vincente scelta degli eventi ed organizzazione.>>

Ph Alessia Bocchini

​Quest’anno la Pasqua è stata una bellissima sorpresa. La città è stata animata da migliaia di turisti, con eventi sold out come i laboratori di pittura delle uova e i giochi in legno di Nonno Banter del sabato pomeriggio in Piazza Matteotti. Dopo il tramonto, la festa si è trasferita in Viale Ennio con i Rewind 90, che hanno fatto ballare giovani e adulti come se appartenessero a un’unica generazione.

​Domenica pomeriggio è stata la volta della "dolce invasione" dei bambini, accorsi per ammirare le K-Pop, fenomeno contemporaneo ispirato alla musica coreana. Dopo aver cantato e partecipato allo spettacolo, i piccoli fan sono riusciti a salire sul palco per una foto con le loro beniamine. Se per le K-Pop molti genitori sono arrivati dai paesi del circondario, per il live di Clara — prima tappa del suo tour estivo — in tanti hanno percorso centinaia di chilometri, riempiendo Piazza Don Minzoni "come un uovo", per restare in tema pasquale. Durante il concerto, oltre ai suoi successi, Clara ha eseguito per la prima volta dal vivo il nuovo brano "PRIMADONNA", uscito venerdì 3 aprile. La serata è poi proseguita con l'energia degli Space Invaders e Franky Vocalist, che hanno fatto ballare la piazza fino a tarda sera.

Ph Alessia Bocchini

​A chiudere le festività è stata la tradizione della Ruzzolina, a cura del Comitato Borgata Vecchia. Tra i tanti appuntamenti va ricordata anche la 43ª edizione del Torneo Pecci, con 24 squadre: da professionisti italiani a team provenienti da tutta Europa, e lo Street Food Party in Piazzale Perugia, che ha deliziato i palati dei tanti turisti che non hanno trovato posto nei ristoranti della città, tutti rigorosamente esauriti.