Pasqua da record nei parchi Costa della Riviera: sono oltre 21mila i visitatori

Picco di visite all'Italia in Miniatura

Una Pasqua ha portato grandi emozioni e grandi soddisfazioni nei parchi Costa Edutainment della Romagna. Nel weekend oltre 21.000 i visitatori hanno scelto di immergersi tra bellezza, natura e avventura, confermando il polo romagnolo come punto di riferimento imperdibile, sia per i turisti che per le gite fuori porta, con un picco di ben 10.000 presenze a Italia in Miniatura a Rimini.

I dati di affluenza dei tre giorni di festa premiano l’offerta diversificata delle strutture: Italia in Miniatura e il suo ruolo di tappa imprescindibile a Rimini per chi cerca la bellezza mozzafiato del Bel Paese, l’Acquario di Cattolica che offre un affascinate viaggio negli abissi per conoscere tanti diversi ecosistemi e Oltremare 2.0 a Riccione dove le nuove aree e le esperienze interattive modulano la sua offerta sull'avventura che insegna.

Soddisfazione espressa da Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment: "Siamo estremamente orgogliosi di questi numeri, che testimoniano quanto le famiglie apprezzino la qualità e la cura che mettiamo nel rinnovare costantemente i nostri parchi. Vedere migliaia di persone scegliere le nostre strutture per i loro momenti più preziosi è la conferma che unire divertimento alla scoperta e alla conoscenza è una filosofia vincente".

Il pubblico ha apprezzato la bellezza imperdibile di Italia in Miniatura, con il fascino intramontabile delle oltre 300 miniature e la navigazione di Venezia; l’Acquario di Cattolica, dove il biglietto copre tre percorsi attraverso ecosistemi diversi e due grandi mostre, mentre a Oltremare 2.0 le grandi novità nelle aree al coperto, dove la tecnologia si unisce alla scienza per creare esperienze senza uguali, hanno convinto grandi e piccini, spinti da curiosità e voglia di scoprire.

Dopo il weekend di Pasqua, i parchi si preparano ora alle nuove sfide di primavera. Fra queste la prossima apertura della nuova area immersiva Il Relitto dei Giganti all’Acquario di Cattolica e l’attesissimo appuntamento a Oltremare 2.0 con i DinsiemE, con le due kid star Erick e Dominick ospiti del parco sabato 2 maggio.