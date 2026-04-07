Pasqua di tensione a San Marino: lite per un parcheggio finisce a pugni

Interviene la Polizia Civile, uomo in ospedale

Momenti di tensione nel pomeriggio di Pasqua al parcheggio 6 del centro storico di San Marino, dove una discussione per un posto auto è degenerata in aggressione.

Come riporta San Marino Rtv, una donna di circa 50 anni stava occupando uno stallo in attesa del compagno. Un uomo di 40 anni avrebbe comunque tentato la manovra per parcheggiare, scatenando la reazione della donna, che avrebbe colpito l’auto.

Dalla lite si è passati rapidamente allo scontro fisico: l’uomo, sceso dal veicolo per chiarire, sarebbe stato colpito al volto con un pugno.

Sul posto sono intervenuti Polizia civile e sanitari del 118. Il 40enne è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di pochi giorni.