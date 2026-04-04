Pasqua e ponti primaverili: Trenitalia introduce 117 corse aggiuntive

Le corse aggiuntive garantiranno più di 70mila posti rispetto alla programmazione ordinaria

Con le festività pasquali e i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno, Trenitalia Tper, assieme alla Regione, ha deciso di introdurre 117 corse aggiuntive che garantiranno più di 70mila posti rispetto alla programmazione ordinaria. La maggior parte di questi posti riguarderà la riviera romagnola, con soste in aumento nelle fermate di Rimini, Miramare, Riccione, Misano e Cattolica.

Come riporta Il resto del Carlino, è stata confermata anche l'offerta per le località a nord di Rimini, sulla linea che porta a Ravenna. Il servizio sarà effettuato su treni di ultima generazione con oltre 600 posti a sedere.

"Con questo potenziamento straordinario rafforziamo il servizio pubblico su ferro e rispondiamo concretamente all’aumento della domanda di mobilità durante le festività e i ponti primaverili – spiega l’assessora regionale Irene Priolo –. Investire sul trasporto ferroviario significa offrire ai cittadini e ai turisti un’alternativa comoda, sostenibile e competitiva all’auto privata, contribuendo a ridurre traffico ed emissioni. L’attenzione ai principali collegamenti lungo la via Emilia e verso la Toscana, ma anche verso la Riviera romagnola va nella direzione di sostenere il nostro sistema turistico e garantire collegamenti più efficienti tra territori. Continuiamo a costruire una mobilità sempre più integrata, moderna e accessibile".