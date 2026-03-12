Pasqua in Riviera Romagnola: tre parchi per divertimento e scoperta in famiglia

Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica aprono la stagione 2026 con novità, percorsi interattivi e promozioni per bambini e famiglie

I parchi Costa Edutainment Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica, fanno una promessa alle famiglie che sceglieranno la Riviera Romagnola per Pasqua: offrire tre parchi per un divertimento tutto formato famiglia. Tre strutture diverse, da vivere una alla volta o tutte insieme, approfittando di promozioni su misura e biglietti combinati, per trasformare una giornata vissuta insieme, in un ricordo che durerà per sempre.

Il primo parco ad aprire Sabato 21 marzo è Italia in Miniatura a Rimini, seguito da Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica che aprono Giovedì 2 aprile. Una proposta completa, unita da un unico filo che lega conoscenza e divertimento, scoperta e avventura.

Italia in Miniatura

Italia in Miniatura a Rimini suscita in tutti la stessa reazione: quella di restare a bocca aperta davanti allo spettacolo di un’Italia mai vista così. La Penisola, tutta intera, si stende in un unico panorama di bellezza, da abbracciare con un solo sguardo. Con oltre 300 miniature curate nei minimi dettagli e immerse in un giardino botanico fatto di 5.000 veri alberi mignon, il parco invita a un Grand Tour che sfida la prospettiva. Si passeggia tra i monumenti iconici come il Colosseo o il Duomo di Milano, facendosi sorprendere dai dettagli animati: pulsanti che attivano orchestre, trenini in movimento e ponti girevoli. Dalle sorprese piccolissime si passa a quelle giganti: le attrazioni originali del parco. Nessuno si aspetta che a Rimini ci sia una Venezia in scala 1:5, da navigare in gondola dal Canal Grande fino in Piazza San Marco. Tutto è ricostruito con una fedeltà che lascia senza parole. Ci sono anche momenti di adrenalina, sulle rapide della Vecchia Segheria, sulle mongolfiere di Torre Panoramica, nelle battaglie d'acqua di Castel Sismondo, o di scoperta, come fra gli exhibit di Esperimenta. Si gioca viaggiando a Scuola Guida Interattiva e sulla Monorotaia, e con i colori di Pinocchio e PlayMart. Per la stagione 2026 il parco propone la novità delle audioguide, che accompagneranno adulti e bambini alla scoperta del Paese più bello del mondo. Per maggiori info: www.italiainminiatura.com.

Oltremare

Riccione vanta Oltremare 2.0, il primo "Family Edutainment Park" progettato come un viaggio nel tempo e nelle ere, in una scoperta continua delle origini della vita sul Pianeta, dove la curiosità è la spinta di ogni avventura e dove il motto è: Scoprire, Amare, Proteggere.

Il cuore del parco pulsa negli incontri dal vivo con i delfini di Dolphins World, nel battito d’ali dei rapaci di Raptors World e nelle storie di recupero e conservazione dei pappagalli di Parrots World: qui la natura è protagonista.

Il divertimento si evolve nelle nuove aree al coperto Genesis e Planet Theatre, una passeggiata immersiva 5D e un nuovo cinema 3D dove conoscere le origini della vita sulla Terra. Speleos è un’attrazione particolare: l’unica grotta dove vivere una vera e propria esplorazione speleologica. Poi c’è Village, un altro originale playground per giocare sulle palafitte nell’Età del Rame. L’oasi di biodiversità Discovery Delta e la vita rurale di Farm si intrecciano con i percorsi in canoa, l’area dei pony, i parchi avventura. Da non perdere, gli approfondimenti gratuiti con gli esperti, ogni giorno a orari fissi, per scoprire di più su delfini, rapaci e sui progetti di conservazione e ricerca.

Per il divertimento più pop e colorato, il parco offre il MegaGameLand dei DinsiemE, dove seguire le avventure di Erick e Dominick, i creator più amati dai bambini, che arriveranno al parco il 2 Maggio, l’1 Giugno e il 7 Agosto.

Con 8.000 mq di spazi indoor climatizzati l'avventura è garantita con ogni condizione meteo, rendendo Oltremare 2.0 una tappa imperdibile dove la conoscenza diventa scoperta emozionante.

Info: www.oltremare.org.

Acquario di Cattolica

L’Acquario di Cattolica, la storica "flotta" di navi degli anni '30, inaugura la stagione con la straordinaria novità 2026: Il Relitto dei Giganti. Un’area immersiva che ricrea un ecosistema autentico nel quale una nave abbandonata sui fondali, viene reclamata dalla vita marina. Murene, cernie e scorfani, diventati nuovi inquilini di pareti di ferro trasformate in rifugi vitali, raccontano come la natura rigenera se stessa, uno dei temi centrali dell'Acquario. Lungo gli itinerari tematici, si incontrano 3.000 creature di 400 specie diverse, distribuite in tre percorsi con animali, al coperto e climatizzati. L’ingresso Blu ospita gli squali toro più grandi d’Italia, alcuni dei quali raggiungono 3 metri di lunghezza, l’ingresso Giallo svela l’agilità delle lontre asiatiche e il mistero dei caimani nani, nell’Ingresso Verde è come addentrarsi in una giungla popolata di rettili e anfibi. La visita include due mostre: Insetti Giganti XXL Edition presenta riproduzioni ingigantite di insetti, spazio indoor, mentre all’esterno il Mondo dei Dinosauri è una pianura preistorica dominata da T-Rex e Spinosaurus di 16 metri, con un’area scavo dove cercare fossili veri. Si assiste alle cibature di squali, pinguini e trigoni, a orari fissi, e si può accedere a percorsi esclusivi su prenotazione: “Incontri Straordinari". Con le aree immersive “Sulle orme del pinguino imperatore”, Plastifiniamola” e Life-eLife, l’Acquario di Cattolica è un viaggio fatto di emozioni che si trasformano in un impegno concreto di rispetto e tutela del mare. Info:www.acquariodicattolica.it

La primavera in Romagna non è mai stata così divertente. I parchi Costa Edutainment vi aspettano per offrire bellezza, scoperta e avventura.




