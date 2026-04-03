Pasqua sportiva a Riccione: oltre 5.000 atleti tra tornei e stage

Dal beach volley all’atletica, dal judo al basket: la città si trasforma in un’arena diffusa per accogliere giovani e professionisti da tutta Italia e dall’Europa

Tra i tanti colori della bella stagione, in primavera si sa, sboccia anche lo sport: quello dei grandi raduni sportivi, degli stage tecnici e soprattutto dei tornei che si danno appuntamento ogni anno a Riccione portando con sé migliaia di atleti, appassionati e tanta voglia di divertirsi.





Il weekend di Pasqua segna anche quest’anno nel calendario sportivo riccionese numerosi appuntamenti e una previsione di arrivi da record. Sono infatti attesi oltre 5.000 atleti nel solo weekend di Pasqua per partecipare alle diverse iniziative: dal calcio al basket, dal judo all’atletica e al beach volley che dà l’avvio alla stagione dello sport outdoor. Una grande festa diffusa dello sport che tocca le principali venue cittadine: dal Playhall Massimo Pironi allo Stadio Nicoletti, dalle palestre ai campi sportivi, dal palazzetto alla spiaggia.





È partita ieri, 2 aprile, e durerà fino al 4, la prima edizione della Masterclass di judo firmata dall’associazione sportiva Judoka Riccionese. Sul tatami del Playhall Massimo Pironi si danno appuntamento oltre 400 atleti, dai preagonisti agli agonisti, per approfondire le tecniche dell’arte marziale. Tra i formatori è prevista la presenza dell’atleta azzurra Veronica Toniolo, reduce da Parigi 2024, medaglia d’oro a squadre nei Giochi olimpici giovanili nel 2018, e vincitrice anche nei Campionati europei e nei Campionati mondiali cadetti nel 2019, e degli omologhi junior nel 2023.





Dal 3 al 5 aprile si svolgono i tornei di calcio giovanile “Romagna super cup” e “Mirabilandia basket cup” con la partecipazione di oltre 3.000 giovani atleti provenienti da tutta Italia con le famiglie al seguito. Momento clou dell’iniziativa è la giornata di oggi, venerdì 3 aprile, quando allo Stadio comunale Nicoletti si svolgerà la presentazione di tutte le squadre partecipanti. Entrambi i tornei sono dedicati alle categorie giovanili maschili e femminili.





È cominciato l’ultimo fine settimana di marzo, e si prolungherà per tutto il mese di aprile, l’appuntamento di atletica leggera che, unendo turismo e sport, porterà a Riccione oltre 3.500 atleti provenienti dall’Europa, in particolare da Germania e Paesi scandinavi. Gli atleti a Riccione si potranno godere non solo la vacanza ma anche il piacere di allenarsi nelle strutture sportive cittadine che li ospita in sessioni di due ore al mattino e al pomeriggio.

Sono 1.500 gli atleti attesi per il tradizionale appuntamento con Beachline Festival: l’evento internazionale dedicato al beach volley di altissimo livello si svolge dal 6 al 12 aprile. Una carica di energia proveniente dal Nord Europa, con la Germania in prima fila, che conferma questo evento tra gli appuntamenti più attesi della primavera, inaugurando a Riccione la stagione dello sport all’aria aperta.

Il Beachline Festival trasforma la spiaggia in una sorprendente e grandissima arena sportiva con oltre 200 campi allestiti sul litorale riccionese. Un’esperienza sportiva di altissimo profilo, rinomata per un livello tecnico d’eccellenza, garantito dalla presenza di preparatori di fama internazionale, stelle del beach volley e allenatori di primo piano.

“Questo periodo dell’anno rappresenta per Riccione uno dei momenti più significativi perché dà l’avvio alla lunga stagione degli eventi sportivi primaverili ed estivi che confermano la nostra città come un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale – dichiara l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Dalle arti marziali agli sport di squadra, fino alle discipline outdoor come il beach volley e l’atletica, Riccione si trasforma in una grande arena diffusa, capace di valorizzare le sue strutture e il suo territorio. Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti che scelgono Riccione per vivere una Pasqua all’insegna dello sport e del divertimento”.



