Il locale di Rimini spegne la musica per la processione: il Vescovo passa al locale per ringraziare

Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, ha deciso di "silenziare" il locale durante la processione del 19 giugno

Il Vescovo di Rimini Niccolò Anselmi passa di persona al Bounty di Rimini per lasciare una lettera a titolare e staff, ringraziandoli per la scelta di spegnere la musica lo scorso 19 giugno, in occasione della processione per il Corpus Domini. La processione ha coinvolto un alto numero di fedeli e spontaneamente la direzione del Bounty ha deciso di "silenziare" la musica per 15 minuti. "È stato un gesto spontaneo - racconta il titolare Giuliano Lanzetti - e un segno di rispetto per favorire i canti e le preghiere della processione". Lanzetti pensava che il gesto passasse inosservato e invece..."Il Vescovo oggi è arrivato in persona e ci ha portato questa lettera", racconta Lanzetti. Nella lettera, scritta di suo pugno dal Vescovo, il Bounty viene definito "mitico" e il titolare Lanzetti esprime la sua gioia: "La lezione che mi porto a casa è questa: non aspettare a fare un bel gesto. Anche il più semplice può generare una catena di positività ed energia incredibile. Grazie di cuore".