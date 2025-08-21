Altarimini

Il locale di Rimini spegne la musica per la processione: il Vescovo passa al locale per ringraziare

Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, ha deciso di "silenziare" il locale durante la processione del 19 giugno

A cura di Redazione
21 agosto 2025 16:02
Il Vescovo di Rimini Niccolò Anselmi passa di persona al Bounty di Rimini per lasciare una lettera a titolare e staff, ringraziandoli per la scelta di spegnere la musica lo scorso 19 giugno, in occasione della processione per il Corpus Domini. La processione ha coinvolto un alto numero di fedeli e spontaneamente la direzione del Bounty ha deciso di "silenziare" la musica per 15 minuti. "È stato un gesto spontaneo - racconta il titolare Giuliano Lanzetti - e un segno di rispetto per favorire i canti e le preghiere della processione". Lanzetti pensava che il gesto passasse inosservato e invece..."Il Vescovo oggi è arrivato in persona e ci ha portato questa lettera", racconta Lanzetti. Nella lettera, scritta di suo pugno dal Vescovo, il Bounty viene definito "mitico" e il titolare Lanzetti esprime la sua gioia: "La lezione che mi porto a casa è questa: non aspettare a fare un bel gesto. Anche il più semplice può generare una catena di positività ed energia incredibile. Grazie di cuore".

