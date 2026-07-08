P.assaggi di Vino 2026, al via la 24ª edizione: debutta il bus "Degustibus" e il Sangiovese da servire fresco

Presentata la manifestazione sulla Linea 11 brandizzata Rimini DOC. Ventisei cantine, musica, degustazioni e l'obiettivo di raggiungere 30 mila presenze

Una conferenza stampa fuori dagli schemi ha presentato l'edizione 2026 di P.assaggi di Vino, ospitata a bordo di un autobus della Linea 11 interamente brandizzato con il nuovo progetto dedicato al Rimini Sangiovese. Tra gli interventi, anche un collegamento notturno da Atlanta con Massimo Lorenzi, in un confronto dedicato al futuro del vino, della sostenibilità, della mobilità e della valorizzazione del territorio.

Il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Nicolò Bianchini, ha ricordato i numeri della manifestazione: 24 edizioni, 26 aziende vinicole delle tre sottozone della provincia, la partecipazione della cantina della Repubblica di San Marino e sei punti food. In degustazione tutte le principali produzioni del territorio, dal Sangiovese alla Rebola, fino a Trebbiano, Pagadebit, Famoso, Cabernet, tagli bordolesi e spumanti di nuova generazione.

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Tra le novità spicca il progetto "Degustibus", nato dalla collaborazione tra Start Romagna e la Strada dei Vini nell'ambito del progetto Rimini DOC. Il bus dedicato percorrerà ogni giorno la Linea 11 con il claim "Linea Undicigradi", richiamando la temperatura ideale per servire il nuovo Rimini Sangiovese Brinato, proposto come vino rosso da degustare fresco durante l'estate.

L'iniziativa promuove anche la mobilità sostenibile con lo slogan "Tu degusti, noi guidiamo": chi raggiungerà gli eventi con il bus riceverà una degustazione aggiuntiva mostrando il biglietto, mentre sono previsti premi anche per chi condividerà sui social le immagini del mezzo brandizzato.

Durante la presentazione è stato ribadito il sostegno delle istituzioni e dei partner. Il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per rafforzare l'identità del territorio. Hanno confermato il proprio supporto anche Start Romagna, GAL Valli Marecchia e Conca, RivieraBanca e Camera di Commercio della Romagna, evidenziando il ruolo del comparto vitivinicolo come motore di sviluppo economico e turistico.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

L'evento proporrà anche musica jazz, concerti dal vivo, dj set e un'ampia area gastronomica nella suggestiva Piazza sull'Acqua. Il coupon degustazione comprende calice, quattro assaggi di vino e un assaggio di olio al costo di 18 euro, con possibilità di acquisto online sul portale Visit Rimini. L'obiettivo degli organizzatori è superare le 30 mila presenze.