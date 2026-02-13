Passano col rosso scortati dai Carabinieri, il T-Red li multa

Annullata la multa alla moto d'epoca

Un corteo autorizzato, scortato dalle forze dell’ordine, finito però sotto la lente del T-Red. È la vicenda che ha visto protagonisti Paolo e Fiorenzo Vaccarino, collezionisti di veicoli storici di Asti, multati dopo aver partecipato a una parata di mezzi d’epoca nel settembre 2024 tra San Marino e la Riviera.

I Vaccarino sfilavano con una Bmw con sidecar del 1939, utilizzata durante la Seconda guerra mondiale, all’interno di un raduno organizzato dall’Automobile Club di San Marino. Il corteo, composto da alcune decine di mezzi storici e regolarmente autorizzato, era partito dal Titano per raggiungere Rimini e poi proseguire verso Riccione e Coriano.

Durante il passaggio in viale Regina Margherita, all’altezza di piazzale Gondar, la carovana ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, come consentito dall’ordinanza e dalla scorta dei carabinieri, ma è stata immortalata dal T-Red. Ne sono seguite sanzioni da 300 euro e 6 punti patente.

Dopo i tentativi di chiarimento rimasti senza esito con la Municipale, i Vaccarino hanno impugnato il verbale assistiti dall’avvocato Stefano Grimaldi del foro di Asti. Nei giorni scorsi il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando la multa e disponendo la compensazione delle spese legali.