Passante di Bologna, svolta anche per Rimini: via alla quarta corsia dell’A14

Un intervento da 2,5 miliardi di euro complessivi che punta a ridurre code e rallentamenti lungo uno dei tratti più congestionati d’Italia

Buone notizie per la viabilità riminese: il protocollo firmato al Ministero delle Infrastrutture sblocca il potenziamento dell’A14 tra Bologna e la diramazione di Ravenna, con la realizzazione della quarta corsia e i primi cantieri previsti dal 2027. Un intervento da 2,5 miliardi di euro complessivi che punta a ridurre code e rallentamenti lungo uno dei tratti più congestionati d’Italia.

Per Rimini l’opera è strategica, perché migliorerà i collegamenti con Bologna e il resto del Nord Italia, con benefici attesi per turismo, imprese e trasporto merci. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme agli altri primi cittadini romagnoli, ha definito l’accordo "un primo passo fondamentale" per rendere più efficiente un’arteria cruciale per l’economia e l’accoglienza della Riviera.

Resta però la prudenza: dopo gli annunci del 2016 e del 2022 mai tradotti in cantieri, Legacoop Romagna chiede tempi certi e l’avvio concreto dei lavori, affinché il protocollo non resti solo sulla carta.