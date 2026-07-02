Passeggiata fuori programma a Miramare: cammello a spasso per la strada

La foto diventa virale

Insolito episodio a Miramare: un cammello del circo Rolando Orfei si è allontanato per pochi istanti durante le operazioni di scarico degli animali in via Cavalieri di Vittorio Veneto. L’animale è stato fotografato da un automobilista e l’immagine è rapidamente finita sui social. Dal circo precisano che non si è trattato di una fuga: il personale lo ha subito ricondotto nel recinto. Nessun disagio alla circolazione, solo molta curiosità tra i passanti.