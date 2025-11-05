Passione, arte e libertà: la vita di Sarah Bernhardt in prima visione a Rimini

Al Cinema Tiberio di Rimini il ritratto intenso e ribelle della “Divina di Francia”, con Sandrine Kiberlain protagonista

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 6 a mercoledì 12 novembre (ore 21 giovedì 6 e venerdì 7, sabato 8 ore 16.30, domenica ore 18.30 in versione italiana e ore 21 in versione originale francese sottotitolata in italiano, martedì 11 ore 17 e mercoledì 12 novembre ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film La Divina di Francia – Sarah Bernhardt di Guillaume Nicloux con Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Amira Casar, Pauline Étienne e Mathilde Ollivier. Un autentico mito, Sarah Bernhardt è stata la prima “star” conosciuta a livello mondiale, continuando a suscitare grande curiosità. Non solo ha lasciato un’impronta indelebile nella sua epoca, ma il suo nome è rimasto vivo per tutto il XX secolo e lo è ancora oggi. Eppure, pochi conoscono la sua vera storia.

Un ritratto vibrante e sensuale, che ci conduce dietro le quinte della vita di un’icona senza tempo. Tra trionfi teatrali, amori appassionati e sfide personali, Sarah Bernhardt emerge come una figura ribelle, audace e modernissima, capace di sfidare le convenzioni e riscrivere le regole del suo tempo.