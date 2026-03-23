Passione e dedizione: 60 anni dietro le forbici di Giancarlo Innocentini di Ospedaletto

L’incontro con il Sindaco Gianluca Ugolini celebra il percorso di una bottega storica che ha accompagnato intere generazioni di cittadini

Nei giorni scorsi il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, ha fatto visita a Giancarlo Innocentini, storico barbiere di Ospedaletto, in occasione dei suoi 60 anni di attività. Un traguardo importante per una realtà che nel 2024 ha ricevuto anche il riconoscimento di Bottega Storica.

Nato a Coriano il 10 febbraio 1944, Innocentini ha avviato ufficialmente la sua attività il 4 marzo 1966, dopo aver iniziato il mestiere fin da giovanissimo. Un percorso lungo oltre mezzo secolo che lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni.

La storia della “Barbiere Innocentini” affonda le sue radici in una tradizione fatta di impegno e passione: dopo gli inizi come apprendista a soli 12 anni a Coriano e una prima esperienza lavorativa in viale Ceccarini a Riccione, Giancarlo decide di aprire la propria attività a Ospedaletto, al piano terra della sua abitazione. Una bottega che è anche casa, in cui lavoro e vita si intrecciano da sempre e dove, ancora oggi, a più di 80 anni, continua a essere presente con la stessa dedizione.

Durante l’incontro, il Sindaco ha voluto portare il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, sottolineando il valore umano e sociale di attività come questa.

“Sessant’anni di lavoro rappresentano molto più di un traguardo professionale: sono una testimonianza concreta di passione, sacrificio e legame con la comunità. Giancarlo Innocentini è un esempio di come il lavoro, vissuto con dedizione, possa diventare parte della storia di un territorio. A lui va il nostro grazie più sincero.”

Un anniversario che celebra non solo un’attività storica, ma anche una storia fatta di relazioni, fiducia e quotidianità condivisa con tanti cittadini.