Pasti a domicilio, a Rimini un presidio contro la solitudine

Nel 2026 stanziati 90mila euro per garantire il servizio ad anziani e persone fragili

A Rimini il servizio di consegna dei pasti a domicilio per anziani e persone fragili è da tempo uno dei presìdi più stabili dell’assistenza territoriale. Negli anni ha garantito quasi ventimila consegne annuali, offrendo un sostegno quotidiano a chi vive da solo e non può provvedere autonomamente.

Nel 2026 il progetto si è ulteriormente consolidato, confermando la sua funzione di vicinanza e monitoraggio sociale. Una continuità resa possibile dalle risorse comunali e dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che mettono a disposizione 90.000 euro destinati alla preparazione e alla consegna dei pasti. Gestito da Caritas Rimini ODV, il servizio assicura ogni giorno un pasto caldo e un contatto umano: operatori e volontari verificano le condizioni delle persone, intercettano segnali di fragilità e attivano i servizi quando necessario. Un modello che unisce assistenza pratica e relazione, favorendo la permanenza degli anziani nel proprio ambiente di vita.

«La consegna dei pasti – sottolinea Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini: è una presenza discreta ma fondamentale. Non è solo un servizio: è un modo per restare accanto alle persone che rischiano l’isolamento. A Rimini parliamo di circa 8.000 anziani soli: garantire continuità a interventi come questo significa mantenere un ponte con loro e migliorare la qualità della vita. Questi 8.000 anziani hanno bisogno di relazioni, ascolto, vicinanza: i pasti sono una parte del lavoro, ma il nodo vero è la scelta fatta all’inizio del mandato, quella di investire sulla presenza e sulla cura dentro la comunità.».



