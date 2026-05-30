Pasticceria Succi: 80 anni di dolcezza e una festa per tutta Santarcangelo

La storica bottega di via Daniele Felici celebra un doppio anniversario con una serata aperta a tutta la cittadinanza. Domenica la grande festa

C'è un profumo che a Santarcangelo molti riconoscono ancora prima di varcare la soglia: è quello della Pasticceria Succi, che nel 2025 taglia due traguardi insieme — ottant'anni di attività, nati dalla passione di Dante Succi nel lontano 1946, e quarant'anni di carriera del titolare Andrea Succi, che da adolescente prese in mano le redini dell'azienda di famiglia.

Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 17:00, i locali di via Daniele Felici apriranno le porte a una festa aperta a tutti. Ad animare il pomeriggio sarà il corpo di ballo delle Sirene Danzanti, mentre i presenti potranno degustare gratuitamente una selezione di specialità dolci e salate della casa.

«Il segreto? L'autocritica quotidiana e una passione tramandata da mio babbo», racconta Andrea, che oggi guida la pasticceria insieme alla moglie Cinzia Vicario. Tradizione e innovazione convivono sotto lo stesso tetto: il laboratorio a vista è ancora il cuore pulsante del locale, dove nascono le celebri torte da credenza e i lievitati che attirano clienti anche dalla vicina Repubblica di San Marino.

Dopo il rinnovo della sede nel 2017, la famiglia Succi ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità. Domenica, quella storia lunga ottant'anni aspetta di condividerla con la città — una candeline alla volta.