Patente B, a Rimini quasi 4 candidati su 10 non superano il quiz di teoria

Nel 2025 la provincia registra uno dei tassi di bocciatura più alti dell'Emilia-Romagna. La ricerca di Autoscout 24 su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Rifare oggi l'esame della patente? Per molti automobilisti riminesi potrebbe non essere così semplice. I dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi al 2025 mostrano infatti che la provincia di Rimini è tra quelle con il più alto tasso di bocciature alla prova teorica per il conseguimento della patente B in Emilia-Romagna.

Su scala provinciale, il 39,6% dei candidati non ha superato il quiz di teoria, una percentuale superiore alla media regionale del 38,2% e vicina a quella nazionale, pari al 39,7%. Peggio di Rimini fa soltanto Piacenza, con il 44,8% di bocciati, mentre seguono Ravenna (39,9%) e Forlì (39,3%).

Ma come se la caverebbero gli automobilisti riminesi già in possesso della patente se dovessero ripetere oggi l'esame? A rispondere è una simulazione realizzata da AutoScout24, in collaborazione con Egaf Edizioni, Confarca e Unasca, coinvolgendo oltre 4.000 automobilisti italiani patentati da almeno cinque anni.

Il risultato non è incoraggiante: in Emilia-Romagna soltanto l'8,7% degli automobilisti riuscirebbe a superare oggi il quiz teorico rispettando i criteri dell'esame ufficiale, un dato solo leggermente migliore della media nazionale, ferma all'8%.

Sul fronte della prova pratica, nel 2025 in Emilia-Romagna sono stati sostenuti 59.270 esami, con un tasso di promozione del 79,4%, inferiore alla media italiana dell'83,8%.

Secondo le autoscuole associate a Confarca e Unasca, gli errori più frequenti riguardano la gestione degli incroci, le rotatorie e gli altri elementi della viabilità, oltre a parcheggi, cambi di corsia e sorpassi. A incidere sull'esito dell'esame sono anche il traffico cittadino, l'ansia dei candidati e la pressione esercitata dalla presenza dell'esaminatore, fattori che rendono la prova pratica una sfida non solo tecnica, ma anche psicologica.