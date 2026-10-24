Patenti, attese fino a 8 mesi per le visite: Marcello chiede sedute a Novafeltria e Morciano

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia interroga la Regione sui tempi delle Commissioni mediche locali e propone di avvicinare il servizio ai residenti di Valconca e Valmarecchia

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, Vicepresidente della IV Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale sul funzionamento delle Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida in Emilia-Romagna. Le Commissioni Mediche Locali, istituite presso i servizi di Medicina legale delle Aziende USL, accertano l’idoneità alla guida nei casi in cui la visita del singolo medico monocratico non basta: persone con disabilità o minorazioni fisiche, persone con patologie cardiovascolari severe, neurologiche, metaboliche o psichiche, e conducenti sottoposti a revisione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Oggi chi deve passare davanti alla Commissione patenti può arrivare ad aspettare anche 6-8 mesi dalla prenotazione”, spiega il Consigliere. “Parliamo spesso di persone fragili o di lavoratori per i quali la patente è indispensabile per guadagnarsi da vivere. Ma il tema riguarda anche la sicurezza stradale, soprattutto per le visite legate ad alcol e sostanze stupefacenti, che devono essere svolte con tempi certi.” “A questo si aggiunge una situazione che non può essere ignorata”, prosegue Marcello. “I medici che fanno parte delle Commissioni subiscono spesso minacce, pressioni e insulti durante le sedute, e talvolta devono chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. In queste condizioni diventa sempre più difficile trovare professionisti disponibili, e il risultato sono attese sempre più lunghe e disagi per i cittadini.”

Con l’interrogazione, Marcello chiede alla Giunta di conoscere il numero di sedute e visite svolte nel 2025 dalle Commissioni dell’AUSL della Romagna, con il dettaglio per provincia, e i tempi medi di attesa in tutte le Aziende USL della regione. Chiede inoltre se la Regione intenda avviare una riorganizzazione complessiva del servizio, con criteri omogenei sul territorio regionale, un potenziamento delle Commissioni e misure concrete per ridurre i tempi di attesa senza ricorrere ai permessi transitori che per l’utente hanno un costo aggiuntivo.

Un punto dell’interrogazione riguarda in modo specifico il territorio riminese.

“Oggi tutte le sedute si svolgono nella sede di Rimini, in via Coriano, nel cosiddetto Colosseo”, sottolinea Marcello. “Questo costringe i residenti della Valconca e della Valmarecchia, molti dei quali con deficit fisici, vivono soli o hanno una ridotta autonomia negli spostamenti a viaggi lunghi e faticosi. Cittadini e Sindaci di quei Comuni hanno chiesto più volte un servizio più vicino. Le strutture ci sono già: l’Ospedale di Novafeltria e la Casa della Comunità di Morciano di Romagna sono sedi idonee per ospitare sedute periodiche della Commissione Patenti ” “Chiediamo alla Regione di attivarsi con l’AUSL della Romagna affinché la Commissione di Rimini svolga almeno una seduta al mese a Novafeltria e una a Morciano”, conclude Marcello. “È esattamente il modello di sanità di prossimità di cui la Giunta parla tanto: ora è il momento di metterlo in pratica, a partire da chi ha più difficoltà a muoversi.”