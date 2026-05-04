Patenti creative a Riccione: New York, UK… ma quella vera gli viene subito ritirata

La Polizia Locale scopre una serie di documenti falsi durante un controllo: a bordo dell’auto anche stupefacenti, scatta la denuncia per più reati

Gira per Riccione con una falsa patente di New York ed un permesso internazionale. Quando la Polizia Locale della Perla Verde ha scoperto il documento non valido, l'uomo ha esibito una patente inglese. Purtroppo per lui anche questa è risultata contraffatta. Alla fine ha mostrato la sua patente vera che però è stata ritirata immediatamente. A bordo della sua auto è stato trovato infatti dello stupefacente. E' stato denunciato per uso di documenti falsi, ricettazione e possesso di stupefacenti alla guida di un veicolo a motore.

