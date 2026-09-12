Patrimoni e nuove famiglie, a Rimini un convegno sulle regole per il futuro

Notai, avvocati e commercialisti a confronto il 18 settembre al Grand Hotel su successioni, trust, donazioni, patrimoni digitali e strumenti per la tutela della ricchezza

Come gestire e trasferire i patrimoni in una società attraversata da profonde trasformazioni demografiche, familiari, economiche e tecnologiche? Quali strumenti giuridici possono rispondere alle nuove esigenze di famiglie, professionisti e imprese? Sono alcuni degli interrogativi al centro di ‘Gestione e trasferimento dei patrimoni in una società che evolve’, il convegno promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini in programma venerdì 18 settembre, dalle ore 9.20 alle 18.30 presso il Grand Hotel di Rimini.

Aperto a notai, avvocati e commercialisti, l’appuntamento riunirà professionisti e studiosi per approfondire, da prospettive differenti ma complementari, alcuni dei temi più attuali legati alla gestione, alla protezione e alla trasmissione della ricchezza: dal patto di famiglia ai trust e alle fondazioni familiari, dai contratti di convivenza solidale alle donazioni, fino alla successione digitale, alle assicurazioni sulla vita, ai Condhotel e alle problematiche del sovraindebitamento familiare.

La sessione mattutina, aperta dai saluti introduttivi, sarà moderata dall’avvocato Michele Sesta, professore emerito dell’Università di Bologna, che terrà anche la relazione introduttiva.

A seguire, il prof. e notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi interverrà sul tema ‘Il paradosso del Patto di Famiglia e la morsa di un inspiegabile (ed antipatico) formalismo giuridico’, approfondendo uno degli strumenti centrali per la continuità e il passaggio generazionale dell'impresa familiare. Il notaio Marco Maltoni affronterà invece il tema ‘Trust e fondazioni di famiglia’, mentre, dopo il coffee break, Mauro Leo, dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, interverrà sui ‘Presupposti del contratto di convivenza solidale tra anziani e con i giovani’, tema che intercetta l’evoluzione dei modelli di convivenza e le nuove esigenze di assistenza e solidarietà tra generazioni.

A chiudere la mattinata, sarà il notaio Maria Luisa Cenni, con la relazione ‘La donazione tra riserva di disporre e condizione di riversibilità: clausole contrattuali e aspetti fiscali’.

La sessione pomeridiana, moderata dalla notaia Maria Luisa Cenni, sarà aperta dalla relazione di Alessandra Spangaro, professoressa e avvocata dell’Università di Bologna, la quale approfondirà ‘La successione digitale tra tutela della persona e patrimoni da trasmettere’, tema sempre più rilevante di fronte alla crescente presenza, nella vita quotidiana e nei patrimoni personali, di beni, rapporti e contenuti digitali.

Di ’assicurazione sulla vita come mezzo di trasmissione della ricchezza’ tratterà invece il notaio Alessandro Torroni, mentre il collega Andrea Aquilina affronterà ‘I Condhotel: un nuovo tipo di struttura ricettiva, veicolo per la riqualificazione urbana’.

La parte conclusiva del convegno allargherà ulteriormente lo sguardo alle questioni economiche e alle situazioni di difficoltà patrimoniale: Giorgio Gavelli, dottore commercialista e collaboratore de ‘Il Sole 24 Ore’ analizzerà ‘Pregi e difetti del concordato preventivo biennale per i professionisti’, mentre l’avvocato Astorre Mancini, chiuderà le relazioni affrontando ‘Il sovraindebitamento familiare nel Codice della Crisi’.

“La gestione e la trasmissione dei patrimoni sono ambiti nei quali le trasformazioni della società si riflettono con particolare rapidità: cambiano le famiglie e le forme della ricchezza, emergono nuovi bisogni di tutela e, di conseguenza, nuovi strumenti giuridici. Con questa giornata di studio vogliamo offrire ai professionisti un’occasione di approfondimento e confronto qualificato, mettendo in dialogo competenze ed esperienze diverse per interpretare questi cambiamenti e fornire risposte sempre più adeguate alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese”, dichiara Cristina Scozzoli, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini.

Il convegno si svolge con il patrocinio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, di Confindustria Romagna e del Comune di Rimini, ed è accreditato ai fini della Formazione Professionale per notai, avvocati, commercialisti ed esperti contabili.