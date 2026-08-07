Patrizia Reggiani ricoverata a Rimini dopo un malore a Riccione

L'ex moglie di Maurizio Gucci si è sentita male durante una vacanza in Riviera. È ricoverata in Rianimazione all'ospedale Infermi in prognosi riservata

Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. La donna, 77 anni, è arrivata in ospedale dopo un grave malore accusato mentre si trovava in vacanza a Riccione, dove soggiornava in un hotel.

Secondo quanto ricostruito, il malore si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 3. Reggiani si trovava sulla terrazza della suite in cui alloggiava, insieme a una collaboratrice, quando ha iniziato ad accusare un improvviso malessere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale riminese. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie e i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione, mantenendo la prognosi riservata. Sulle cause del malore viene mantenuto il massimo riserbo, anche se tra le ipotesi al vaglio, trapelate dai media locali, non viene esclusa quella di un malessere legato alla prolungata esposizione al sole e alle elevate temperature registrate negli ultimi giorni. Nelle ultime ore il quadro clinico avrebbe comunque mostrato un lieve miglioramento.

Patrizia Reggiani, soprannominata per anni dalla stampa italiana "la vedova nera", fu condannata per aver commissionato l'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, assassinato a Milano il 27 marzo 1995. Dopo aver scontato 17 anni di carcere, è tornata in libertà nel 2016 beneficiando della buona condotta.