Patrocinio al Comitato Bangladesh, FdI: “Bene l’integrazione, ma stessi diritti per i riccionesi”

Paolini approva il sostegno della Giunta ma chiede parità di trattamento per cittadini e associazioni locali

La Giunta comunale di Riccione ha concesso un patrocinio oneroso di 1.960 euro al Comitato del Bangladesh per gli incontri comunitari settimanali al Centro di Quartiere Fontanelle. Il capogruppo FdI Stefano Paolini, in una nota stampa, esprime pieno favore per l’iniziativa, riconoscendo l’importanza del sostegno all’integrazione, ma chiede che la stessa attenzione venga riservata anche a cittadini, comitati e associazioni riccionesi che in passato non hanno ottenuto supporto. Invocando parità di trattamento tra residenti e stranieri, Paolini annuncia che il gruppo vigilerà sull’operato dell’Amministrazione.

La nota stampa di Fratelli d'Italia

“Il 20 novembre scorso la Giunta comunale di Riccione all’unanimità ha deciso di concedere il patrocinio oneroso a favore del Comitato del Bangladesh in funzione degli incontri comunitari settimanali in programma ogni venerdì presso il Centro di Quartiere Fontanelle.

In totale 1.960 euro configurati, in delibera (atto, n. 486 per chi volesse prenderne visione), come mancato introito.

Questa decisione ci trova assolutamente favorevoli perché è giusto aiutare quelle comunità straniere che hanno la capacità di integrarsi e di sviluppare la propria attività.

Vorremmo, altresì, che l’Amministrazione comunale di centrosinistra si adoperasse allo stesso modo con i tanti cittadini, comitati ed associazioni che sono andati a chiedere sostegno e contributi e che sono stati invece messi gentilmente alla porta. Perché, come ripetiamo, è giusto e meritevole che l’integrazione sia sostenuta a tutti i livelli ma è anche sacrosanto che i riccionesi debbano avere lo stesso trattamento. Non si chiede di più, anche se sarebbe legittimo farlo. Si invoca la parità di diritti specie di fronte ad esigenze prioritarie più volte segnalate anche sugli organi di stampa a proposito di interventi mancati, quartieri isolati, sicurezza, viabilità carente e necessità sicuramente allo stesso livello delle richieste presentate dal Comitato del Bangladesh a cui va tutto il nostro rispetto e la nostra stima onde evitare malintesi o sterili polemiche.

Ci auguriamo che il segnale che abbiamo lanciato sia colto e che Sindaco e Giunta garantiscano almeno la parità di trattamento tra riccionesi e stranieri. Vigileremo e informeremo la pubblica opinione se ciò non avvenisse”.