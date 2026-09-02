Pattinaggio artistico, a Riccione il Memorial diventa internazionale

Cinque le nazioni presenti alla 21ª edizione in corso al Playhall: Italia, Spagna, Thailandia, Bulgaria e Grecia

Giunto alla sua ventunesima edizione, il Memorial rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama del pattinaggio artistico e richiama ogni anno numerosi atleti, tecnici e società sportive, confermando il forte legame della manifestazione con il territorio riccionese.

La componente internazionale dell’evento è rappresentata dalla partecipazione di cinque nazioni: Italia, Spagna, Thailandia, Bulgaria e Grecia, con atleti provenienti dall’Italia, dall’Europa e da realtà sportive internazionali. Un confronto che arricchisce la manifestazione non solo dal punto di vista agonistico, ma anche umano e culturale, nel segno dei valori di condivisione e sportività.

La competizione, in corso di svolgimento al Playhall, comprende numerose discipline del pattinaggio artistico, mettendo in evidenza preparazione tecnica, capacità atletiche, eleganza e interpretazione. Per gli atleti, è il momento conclusivo di un percorso fatto di allenamento, impegno e passione; per il pubblico, un’occasione per assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello.

“Riccione è una città dello sport e siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che, dopo 21 edizioni, ha raggiunto una dimensione internazionale – dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola –. Il Memorial unisce qualità sportiva, passione e accoglienza e rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per la città. Un grazie ad ACSI, a Pattinaggio Riccione e a tutti coloro che rendono possibile questo appuntamento”.

Un ruolo importante nella realizzazione della manifestazione è svolto dalla società Pattinaggio Riccione e dalla sua presidente Gigliola Mattei, che da anni porta avanti con impegno e continuità il proprio sostegno al mondo del pattinaggio e alla crescita di questo importante appuntamento.

“La ventunesima edizione del Memorial è per noi motivo di grande orgoglio – afferma la presidente di Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei –. La presenza di cinque nazioni conferma la crescita internazionale della manifestazione, che vogliamo continuare a portare avanti nel segno dei valori dello sport. Un ringraziamento va al Comune di Riccione, ad ACSI, agli organizzatori, alle società sportive, agli atleti, ai tecnici e alle famiglie che contribuiscono alla riuscita della manifestazione”.





