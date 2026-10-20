Pattinaggio artistico, Beatrice Casarin quarta in Coppa Europa in Germania

A Stade l’atleta della Federazione Sammarinese Roller Sports sfiora il podio per appena 0,80 punti e chiude con il miglior punteggio stagionale, 63,66

Si conclude con un brillante quarto posto l’esperienza europea di Beatrice Casarin, impegnata a Stade in Germania nella Coppa Europa di pattinaggio artistico a rotelle, nella specialità del singolo.

Beatrice ha sfiorato il podio per appena 0,80 punti dalla terza classificata, ottenendo il miglior punteggio della sua stagione sportiva, 63,66, e chiudendo nel migliore dei modi il proprio percorso agonistico stagionale.

Al di là del risultato, la trasferta ha rappresentato un’importante occasione di crescita, confronto e condivisione. Beatrice è tornata a casa felicissima, portando con sé nuove amicizie, emozioni e un bagaglio di esperienze che hanno rafforzato la sua voglia di migliorarsi e di continuare a lavorare per raggiungere nuovi traguardi.

Un quarto posto che lascia un pizzico di rammarico per il podio mancato di pochissimo, ma soprattutto tanta soddisfazione per il percorso compiuto e per i progressi dimostrati durante la stagione.

Ora Beatrice guarda avanti con entusiasmo e determinazione, pronta a proseguire il proprio cammino sportivo con grinta, impegno e nuovi obiettivi da raggiungere.

La Federazione Sammarinese Roller Sports (FSRS) si congratula con Beatrice per il risultato raggiunto e per l’impegno dimostrato, augurandole di proseguire il proprio percorso sportivo con la stessa passione e determinazione, verso nuovi e importanti traguardi.