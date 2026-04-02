Pattinaggio artistico Riccione in top 10 ai campionati italiani di Reggio Emilia

Protagoniste Angelica Giovagnoli, Chiara Fabbri, Iris Muca e Giulia Sciannimanico

Si è concluso il Campionato Italiano Gruppi Spettacolo 2026 al Palabigi di Reggio Emilia lo scorso fine settimana, l’evento più atteso e importante dell’anno; ben tre sono state le formazioni del Pattinaggio Artistico Riccione in gara, guidate da Daniela Fasanella e Alice Cappellini, mentre Marina Forlani si è occupata dei costumi.

Nella prima giornata è sceso in pista il quartetto Green Pearl Show Ivory (Divisione Nazionale) con la coreografia “The Shaman”; composto da Angelica Giovagnoli, Chiara Fabbri, Iris Muca e Giulia Sciannimanico (entrata in sostituzione di Stella Giampietro), il quartetto è entrato in top 10.

Nella seconda giornata il quartetto Cadetto Green Pearl Show ha ottenuto la 12ª posizione; formato da Sara Zaghini, Aurora Pagnotta, Viola Gabellini e Annamaria Pagnotta, la formazione ha presentato il programma “Encierro”.

Al Campionato Italiano ha gareggiato anche il Green Pearl Show Team (gruppo junior) con il programma “Il mago sabbiolino”: per gli atleti di casa si è trattato del primo campionato di alto livello. Il gruppo ha visto in formazione Mia Montanari, Ambra Morolli, Aurora Morolli, Dalila Schiavi, Alice Ciuffoli, Emma Bucci, Emma Leardini, Caterina Leardini, Aurora Pagnotta, Penelope Nicolini, Mia Marcaccini, Isabel Battaza, Violante Soleri, Greta Zaghini e Luna Bordoni (entrata in sostituzione).